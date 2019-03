Kotimaa

Suomalaisessa herrakerhossa kiehuu outo soppa – päätoimittajalle potkut, sitten lähti koko muu toimitus

Juuri nyt

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna

Kuultuaan

Suomalaisen Klubin johtokunta esitti joulukuisessa kokouksessaan klubin jäsenlehden päätoimittajan eroa. Aiheen takana muhii soppa, josta asianosaiset puhuvat julkisuuteen vain vihjein ja piiloviestein.Päätoimittaja Timo Martikainen https://www.is.fi/haku/?query=timo+martikainen kirjoittaa potkuistaan kärkkäin sanakääntein lehden uusimman numeron pääkirjoituksessa. Martikaisen mukaan eropäätös tuli hänelle täysin puun takaa, esityslistan ulkopuolelta.– Varapuheenjohtaja kannatti, eikä asiasta ehditty keskustella johtokunnassa ennen nuijan kopautusta, Martikainen kirjoittaa pääkirjoituksessaan.Martikaisen mukaan erottamista olisi pitänyt edeltää yhteinen keskustelu, eikä klubin puheenjohtajan Matti Viljasen https://www.is.fi/haku/?query=matti+viljasen toimintatapa hänen mielestään ”vastaa kulttuuriklubin periaatteita eikä ylipäänsä hyvää hallintotapaa”.1876 perustettu klubi ilmoittaa nettisivuillaan olevansa kulttuuriklubi, jossa suomalaisuuden aatteelliseen pohjaan sitoutuneet eri-ikäiset miehet tapaavat toisiaan.Klubi nousi edellisen kerran uutisotsikoihin viime syksynä. Silloin keskustelu kävi kuumana siitä, pitäisikö kyseiselle klubille ja muille sen kaltaisille hyväksyä myös naisjäseniä.Keskustelun käynnistyttyä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpo ja puoluesihteeri Janne Pesonen https://www.is.fi/haku/?query=janne+pesonen ilmoittivat eroavansa klubista, jos yhdistys ei muuta sääntöjään naisjäsenten suhteen. Sisäministeri Kai Mykkänen https://www.is.fi/haku/?query=kai+mykkanen on jo eronnut klubista samasta syystä. Tähän mennessä sääntöihin ei ole tullut muutosta.– Tämä on sen luokan kulttuurimuutoksen kysymys, että pitää hiljaa ja rauhassa kuulostella, mitä jäsenkunta miettii. Ei voi tehdä toimia, joilla aiheutetaan riitaa jäsenkunnan välille; sopua pitää rakentaa. Koska on yli 140 vuotta eletty, ei kai tämä asia yhteen hetkeen kaadu. Ollaan rauhallisia ja eletään niin kuin järjestömme on elänyt tähänkin asti, klubin puheenjohtaja Matti Viljanen kommentoi asiaa viime syksynä.Vastaavan kaltainen klubi, Helsingin Pörssiklubi alkoi hyväksyä naisia jäsenikseen viime vuoden marraskuusta alkaen.päätoimittajan potkuista, koko klubilehden toimitus päätti erota tehtävistään. Lehden toimitukseen kuuluu pitkä liuta tunnettuja ja ansioituneita suomalaistoimittajia. Toimituksen eropäätös tuli puheenjohtaja Viljaselle yllätyksenä.– Tietysti se yllätti. Minä valitan sitä, minulla on siitä paha mieli, että koko toimitus päätti erota, Viljanen kommentoi IS:lle.Puheenjohtajan mukaan toimituksen jäsenet ovat kuitenkin toimineet ”vajavaisen tiedon varassa”.– Siitä olen pahoillani, että tällainen reaktio on syntynyt. Siellä oli paljon arvokasta asiantuntemusta.Sitä, mitä edellä mainittu tiedonpuute on, tai miksi Martikainen alun perin erotettiin, Viljanen ei paljasta.– En mielelläni avaa syitä. Se on klubin sisäinen asia, eikä meillä ole mitään tarvetta alkaa ketään mollaamaan julkisuudessa.Myöskään Martikainen ei kerro, miksi hän sai potkut. Miehen mukaan se on mysteeri hänelle itselleenkin. Viljanen väittää miehen puhuvan potaskaa.– Kyllä hän tietää varsin hyvin sen syyn, Viljanen sanoo.

Onko kyse jostain kirjoituksesta, jonka päätoimittaja on julkaissut klubilehdessä?

– Ei, vaan paremminkin niistä kirjoituksista, joita ei ole julkaistu, Viljanen sanoo.

Liittyykö erottaminen jollain tavalla naisjäsenten hyväksymisasiaan?

– Ei pienimmällä tavalla.

Uskotteko löytävänne uuden päätoimittajan ja toimituksen?

Martikaisen

Toimittajat

– Totta kai löydämme.mukaan klubin johtokunta menetti ratkaisunsa takia jopa 300 vuotta journalistista osaamista ja kokemusta. Toimituksen joukossa istui muun muassa Helsingin Sanomien ja Suomen Kuvalehden entisiä päätoimittajia.Eniten miestä kuitenkin mietityttää se, miksi johtokunta ei ottanut eroasiaa puheeksi hänen kanssaan ennen erottamista.– Päätoimittajasopimuksessa on pykälä, jonka mukaan kustantaja voi erottaan päätoimittajan, jos hän menettää luottamuksen. Jos tästä olisi ollut kyse, niin olisin olettanut, että 143 vuotta vanha kulttuuriklubi olisi käyttäytynyt toisella tavalla. Asia olisi valmisteltu ja minun kanssani olisi keskusteltu.Martikaisen mukaan toimituksen eropäätös oli kannanotto hänen erottamistaan vastaan.– Sen lisäksi se oli myös niin suuri epäluottamuksen osoitus, ettei heillä ollut mitään mahdollisuutta jatkaa.lopettivat Klubilehden teon heti, mutta Martikaista sitoo puolen vuoden irtisanomisaika. Asianosaiset sopivat, että siinä ajassa hän voisi vielä tehdä lehden kaksi seuraavaa numeroa.Johtokunnan mieli muuttui, kun vuoden ensimmäinen numero ilmestyi Martikaisen pääkirjoituksen kera.– Kun uusin lehti ilmestyi, minulle ilmoitettiin, että kevätlehteä en enää tee. Johtokunta päätti purkaa sopimukseni työvelvoitteen välittömästi.Eräiden mielestä Martikainen teki väärin avatessaan lehden sivuilla johtokunnan sisäisiä prosesseja. Kaikesta huolimatta Martikainen uskoo yhä pääkirjoitukseensa, jossa hän kritisoi johtokunnan tapaa hoitaa päätoimittajan potkut.– Jos klubilla käyttäydytään näin, niin mielestäni päätoimittajalla on oikeus ja velvollisuus kertoa se. Se oli tässä minulle se pointti.