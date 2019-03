Kotimaa

Nyt on lämmintä – sunnuntaina kylmä iskee takaisin

Suomessa vallitsee voimakas läntinen ilmavirtaus. Pohjois-Suomen yli liikkuu sateita.Maan etelä- ja keskiosassa sää on paitsi tuulinen, myös poutainen ja verrattain aurinkoinen sekä vuodenaikaan nähden lämmin. Pohjoisen sateet painottuvat pohjoisimmalle Pohjanmaalle sekä Etelä- ja Keski-Lappiin. Iltaa kohti on lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää.Lämpöolot ovat suuressa osassa maata selvästi yli tavanomaisen. Etelässä ja lännessä lämpötila pysyy myös yöllä nollan yläpuolella.Lapissa pohjoista kohti mentäessä ero tavanomaiseen pienenee. Yöpakkasta on Itä- ja Pohjois-Lapissa 5 – 8 astetta.Lauantaiaamuna Lapin yli liikkuu lumisateita. Lauantaina päivällä sää on ennen muuta länsituulinen ja etenkin pohjoisessa aiempaa viileämpi. Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa tulee jokunen lumikuuro. Valtaosassa maata on melko aurinkoista, mutta illaksi pilvisyys lisääntyy etelässä ja lännessä, lounaaseen leviää jo illalla räntäsade.Sunnuntaiyönä etelässä sataa räntää ja lunta.Sunnuntaina koko maahan virtaa luoteesta kylmempää ilmaa. Pilvisyys vaihtelee, ja varsinkin Lapissa voi tulla jokunen lumikuuro, aivan etelässä jokunen vesikuuro. Maanantaiyön kuluessa myös etelässä on pakkasta viitisen astetta.Lauantaina Euroopan säätä hallitsee laaja korkeapaine. Itäisellä Välimerellä vaikuttaa kuitenkin matalapaine, ja sää on siellä epävakainen, myös tavanomaista kylmempi. Myös Britteinsaarten pohjoisosaan alkaa virrata viileämpää ilmaa, jolloin sadekuurojen mahdollisuus kasvaa.