Kotimaa

Tellervo Koivisto leskeydestään IS:lle: ”Luopuminen on aina vaikeaa. Toisaalta siihen on varautunut”

Rouva Tellervo Koivisto https://www.is.fi/haku/?query=tellervo+koivisto , 90, on ollut kaksi vuotta leskenä presidentti Mauno Koiviston https://www.is.fi/haku/?query=mauno+koiviston kuoleman jälkeen. Heidän avioliittonsa kesti peräti 65 vuotta.

Onko aika miehenne kuoleman jälkeen ollut vaikeaa?





Sodasta ei puhuttu