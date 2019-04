Kotimaa

Jukka Tennilän kolumni: Vaalikone ei tiedä kaikkea

Puolueiden kannatkaan eivät ole kiveen hakattuja vaan elävät ajassa.

muualtakin kuin vaalikoneista seuraava on näinä päivinä huomannut koneen voivan tarjota ehdokasta, jota ehdokkaan etsijä ei ainakaan voi äänestää.Vaalikoneista kuuluu valistuneissa piireissä ajatella jotenkin niin, että ne ovat siedettävä apuneuvo mutta niihin ei pidä luottaa liikaa. Mikään ei takaa, että eduskuntaan pyrkijä sinne päästyään ajaa vaalikoneissa lupaamiaan asioita.Äänestysprosentit olivat paljon viimeaikaisia korkeammat 1960-luvun kiihkeissä vaaleissa, vaikka vaalikoneista ei siihen maailmanaikaan ollut tietoakaan. Niitä ei silloin ollut edes futurologien aivosumussa.käytävässä keskustelussa on pätevästi huomautettu, että ehdokkaan vaalikoneissa kuuluttama linja on toissijainen hänen puo­lueensa linjan rinnalla. Suomen järjestelmässä puolueen ehdokkaiden kokonaisäänimäärä ratkaisee, montako edustajaa puolue saa läpi.Vaikka henkilöä äänestetään, äänestäjällä ei ole keinoa estää äänen menemistä ehdokkaan puolueelle. Suomalaisten enemmistö näyttää olevan on perillä asiasta, sillä 61 prosenttia vastaajista ilmoitti Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksessa valitsevansa ensin puo­lueen ja vasta sitten ehdokkaan.Niinpä joissakin vaalikoneissa autetaan käyttäjää myös puolueen valinnassa. Tosin puolueet voivat olla eri linjoilla kuin sen jotkut ehdokkaat. Puolueen kansanedustajaehdokkaiden vaalikonevastausten keskiarvo ei ole puolueen kanta. Siitä puolue päättää erikseen, jos on päättääkseen.Puolueiden kannatkaan eivät ole kiveen hakattuja vaan elävät ajassa. Toisin ei voisi ollakaan puoluelaitoksessa, jonka olennaiset osat saivat alkunsa yli sata vuotta sitten.Vuonna 2004 kuollut legendaarinen demaripakinoitsija Aimo Kairamo kertoi aikoinaan Sdp:n kannan presidentin suotavaan vaalitapaan tehneen jatkuvaa heiluriliikettä. Sillä oli muun ohessa se seuraus, että puolue onnistui aina välillä olemaan hetken verran asiasta hovikirjurinsa kanssa samaa mieltä.kertovatko kansanedustajaehdokkaat vaalikoneen kysymyksiin vastatessaan oman mielipiteensä vai sellaisen mielipiteen, jonka he uskovat mahdollisten kannattajiensa haluavan heidän suustaan kuulla.Kansanedustajien vaalikonevastaukset eivät automaattisesti muutu poliittiseksi päätökseksi, vaan päätös pitää erikseen tehdä. Päätöksentekoprosessissa muut asiat painavat puolihuolimattomasti annettuja vaalikonevastauksia enemmän.On koulupoikaroskaa uskotella, että poliitikot käyttäisivät vaalikonevastauksia käsikirjanaan päätöksenteossa. Tyhmien päätösten tekeminen poliittisessa prosessissa on nimittäin korkeamman kynnyksen takana kuin tyhmästi vastaaminen vaalikoneelle.Tässä vaalitaistelussa on tarjolla esimerkkejä siitä, miten vaalikonevastauksiin takerrutaan, vaikka ne eivät merkitykseltään toisarvoisina ansaitsisi takertumista.Vaalikoneelle ei voi aina vastata viisaasti, mutta tyhmyyksiä voi silti yrittää välttää. Tyhmyyksien välttelyssä on historian mittaan käytetty erikoisiakin keinoja. Aina kerrotaan poliitikosta, joka pani joka aamu salkkuunsa papereiden lisäksi marsun, koska töihin oli kuulemma varminta ottaa kahdet aivot.Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja.