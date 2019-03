Kotimaa

Rengas liikenneraivosta epäillyn ympärillä kiristyy – ”Teemme yhteistyötä Helsingin poliisin kanssa”

Espoon Otaniemi maaliskuussa

Liikenneraivo nousi yhdeksi kevään puheenaiheeksi, kun IS kertoi kahdesta tapauksesta, joissa polkupyöräilijämies sai liikenneraivokohtauksen. Heräsi jopa epäilys sarjaraivoamisesta.Tapaukset sattuivat Espoon Otaniemessä maaliskuussa ja viime kesänä Helsingissä.– Otaniemen tapauksesta on ilmoitettu poliisille sähköisesti jo heti 21.3. Asiasta on kirjattu rikosilmoitus 26.3. Asiaa tutkitaan ilmoituksen perusteella liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja pahoinpitelynä, rikoskomisario Tero Tonteri https://www.is.fi/haku/?query=tero+tonteri Länsi-Uudenmaan poliisista kertoo.

Kun on kaksi hyvää videonauhaa, mahdollisesti toisiinsa liittyvistä kahdesta tapauksesta, voiko poliisi yhdistää tutkinnassa voimansa, ikään kuin sillä tavoin, että rengas epäillyn ympärillä kiristyisi?

Helsinki Paciuksenkadun alikulkukäytävä elokuu 2018





Voi selvitä hyvän kuvamateriaalin avulla

Ota muut huomioon

Kasautuneet paineet purkautuvat

– Varmastikin teemme yhteistyötä Helsingin poliisin kanssa. Vaikka toisen tapauksen esitutkinta viime elokuulta olisi keskeytyksissä, uusi lisätieto voi parhaassa tapauksessa auttaa tutkinnassa. On hyvä, että nähdään nauhalta selvästi tapahtumien kulku. Se parantaa poliisin mahdollisuuksia selvittää jutut, Tonteri sanoo.Toinen tapauksista sattui elokuun puolessa välissä viime kesänä. Tapahtumat saivat alkunsa Paciuksenkadun alikulkukäytävällä Helsingistä Otaniemen suuntaan.Ohitettu pyöräilijä hermostui siitä, että hänet ohitettiin ja hän alkoi huudella ohittajalle.Ohitettu käytti tällaista kieltä:– Mitä sä leikit liikenteessä? Haluut sä, että sun rillit on kohta seinällä tuolla?Uhri teki tapauksesta rikosilmoituksen. IS tavoitti tapauksen tutkinnanjohtajan. Hän kertoi tapauksesta, jossa ohitettu pyöräilijä hermostui ohittajalleen.– Tällainen käytös ei ole asianmukaista. Tutkinnassa rikosnimikkeenä oli laiton uhkaus, jutun tutkinnanjohtaja rikoskomisario Reijo Enqvist https://www.is.fi/haku/?query=reijo+enqvist Helsingin poliisilaitokselta kertoo tapauksesta.Rikoslain mukaan laiton uhkaus – eli se että esimerkiksi uhataan väkivallalla – on rangaistava teko.Vaikka liikenneraivotapaukset tapaukset ovat joskus hankalia tutkittavia, niissä voidaan Enqvistin mukaan edistyä.– Tällaisten tapausten tutkinnalle antaa paremmat mahdollisuudet, jos käytössä on kuvamateriaalia. Se parantaa tilannetta huomattavasti verrattuna siihen, että käytössä olisivat vain tekijän tuntomerkit tai esimerkiksi vain pyörän väri, hän kertoo.Elokuun tapauksen uhrin kypäräkamera tallensi tilanteen. Edellytykset tutkinnalle ovat siis paremmat kuin yleensä.Enqvist ei kommentoi yksittäistapausta enempää, mutta hän antaa yleisellä tasolla neuvoja, miten liikenneraivoa voisi vähentää kevään edetessä ja pyöräilykauden vilkastuessa.– Pyörällä ajettaessa pitää ottaa muut huomioon. Vauhtia pitää hiljentää ajoissa. Varovaisuus ja huomaavaisuus kuuluvat jokaiselle liikkujalle. Se vähentää kärhämää ihmisten välillä, hän sanoo.– Monesti tällaisen liikenneraivo laukaisee jokin ihan muu syy kuin itse liikenne. Syinä voivat olla kotona kasautuneet paineet, liikenneturvallisuuden asiantuntija, ylikomisario Dennis Pasterstein https://www.is.fi/haku/?query=dennis+pasterstein kertoo Ilta-Sanomille.Hän ottaa kantaa liikenneraivoksi kutsuttuun ilmiöön yleisellä tasolla.– Väkivaltaa ja kunnian loukkaamista ei pidä tietenkään hyväksyä, hän sanoo.Vaikka tilanteet ovat hänen mukaansa kiusallisia, liikenne sujuu eri kulkumuodoilla ahtaassa tilassa yleensä yllättävän hyvin.– Onneksi liikenneraivo on satunnaista ja hyvin harvinaista. Täytyy muistaa, että toisilleen tuntemattomat ihmiset liikkuvat ahtaassa tilassa ja eri kulkumuodoilla useimmiten sujuvasti.

Miten hermojen pettämistä voisi vähentää?

– Pienet ongelmat ratkeavat usein sillä, että on pelisilmää. Kohteliaisuus ja joustava asenne auttavat, Pasterstein sanoo.