Kotimaa

Kuvat: Suomessa kehitettiin uusi ase – sirpaleitä sylkevä hyppypanos voi korvata kiellettyjä jalkaväkimiinoja

Puolustusvoimat









on tilannut etälaukaistavan hyppypanoksen testisarjasta mahdollista myöhempää käyttöönottoa varten. Uudenlaisen aseen on kaavailtu korvaavan omalta osaltaan Ottawan sopimuksen myötä kiellettyjen jalkaväkimiinojen suorituskykyä.Leijona Insituutin kehittämä hyppypanos on sopimuksen mukainen, koska se ei räjähdä esimerkiksi kosketuksesta vaan panos pitää erikseen laukaista. Aseen tehoa lisää puolestaan se, että se kylvää sirpaleita ylhäältä alaspäin 20–30 metrin korkeudesta.Suomalaiskeksintö on herättänyt kiinnostusta maailmalla. Sille on saatu ja haettu useita patentteja.