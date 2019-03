Kotimaa

KKO myönsi PVL:lle valitusluvan – kielsi samalla toiminnan väliaikaisesti

28.3. 10:14

Käräjäoikeus ja hovioikeus ovat aiemmin hyväksyneet Poliisihallituksen vaatimuksen ja julistaneet PVL:n lakkautetuksi.

Korkein oikeus on myöntänyt uusnatsijärjestö Pohjoismaiselle vastarintaliikkeelle (PVL) valitusluvan jutussa, joka koskee liikkeen määräämistä lakkautettavaksi. Samalla KKO kielsi väliaikaisesti PVL:n toiminnan, kunnes se on ratkaissut asian lopullisesti. Väliaikaista toimintakieltoa vaati Poliisihallitus.



Hovioikeus päätti viime syyskuussa Pirkanmaan käräjäoikeuden tavoin, että Pohjoismainen vastarintaliike ja Pohjoinen perinne on lakkautettava. Hovioikeuden mukaan yleinen etu vaatii vastarintaliikkeen lakkauttamista. Oikeus perusteli lakkauttamista muun muassa liikkeen väkivaltaisuudella.



Vastarintaliike toimii omasta mielestään sanan- ja yhdistymisvapauden rajoissa.