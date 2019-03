Kotimaa

Itä-Helsingin iso poliisioperaatio ohi – kohdehenkilö poliisin hallussa

Iso poliisioperaatio Itä-Helsingissä Humikkalantiellä on päättynyt aamuyöllä, ja kohdehenkilö on poliisin hallussa.Aiemmin kerrottiin, että poliisilla oli mahdollisesti vaaralliseen henkilöön liittyvä tehtävä Vesalan kaupunginosassa. Lähialue oli eristetty.– Tilanne on hetki sitten saatu päätökseen, Helsingin poliisilaitokselta vahvistettiin Ilta-Sanomille kolmen jälkeen.Poliisin mukaan tilanteessa ei syntynyt henkilövahinkoja eikä käytetty voimakeinoja. Kiinniotto sujui rauhallisesti neuvottelujen jälkeen.– Henkilö tuli vapaaehtoisesti ulos rakennuksesta, poliisi kertoo.Tapausta tutkitaan virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena ja ampuma-aserikoksena.Liikenne kulkee alueella normaalisti.