Isä huomasi 5-vuotiaan tyttärensä iholla aikuisen sormenjälkien muotoisia mustelmia – lastenhoitaja kertoi, mitä ”muskarihetkessä” tapahtui

Isä huomasi 5-vuotiaan tyttärensä iholla aikuisen sormenjälkien muotoisia mustelmia – lastenhoitaja kertoi, mi

Kauniasissa

Istutti lapsia musiikkituokiossa

Lasten kertomuksiin ei voinut enää luottaa

sijaitsevan päiväkodin lastenhoitaja tuomittiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa kolmen lapsen pahoinpitelystä.54-vuotias nainen sai rangaistukseksi 60 päiväsakkoa, mikä tarkoittaa hänen tuloillaan yhteensä 900 euron sakkoa.Nainen ei työskentele enää kyseisessä päiväkodissa.Pahoinpitelyt tapahtuivat päiväkodin musiikkituokion aikana maaliskuussa 2017.Lapset olivat olleet levottomia, ja lastenhoitaja oli tarttunut kolmea lasta kovakouraisesti käsivarsista ja istuttanut penkkiin aloilleen.Tähän kiinnitti ensimmäisenä huomiota lastenhoitajan kollega, joka meni musiikkituokion jälkeen kertomaan päiväkodin johtajalle epäsopivasta käytöksestä.Yksi lapsista oli itkenyt rajun puristuksen takia.– Emme ehtineet tekemään mitään, kun hän oli ehtinyt ottamaan lapsista kiinni. Tämän jälkeen päätimme päättää muskarihetken, kertoi kollega poliisille myöhemmin.– Kun puhutin tyttöä ja kysyin, miltä otteet olivat tuntuneet, hän sanoi, että häntä oli sattunut ihan kauheasti.Muutamaa päivää muskarihetkeä myöhemmin myös yhden lapsen isä huomasi, että hänen tyttärellään oli oli aikuisen sormenjälkien muotoiset mustelmat käsivarsissaan.Erikoisena juonteena oikeusjutussa oli se, ettei lasten kertomuksille voitu antaa asiassa kummoistakaan merkitystä.Tämä käy ilmi HUS:n Lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikön lausunnosta.Lausunnon mukaan pahoinpitelytapausta oli käsitelty päiväkodissa lasten kanssa monta kertaa, niin yksittäin kuin ryhmänä.Lausunnossa huomioidaan, että lapsilla oli hyvin negatiivisesti värittynyt kuva lastenhoitajasta, ja se oli lähtöisin nimenomaan muilta päiväkodin opettajilta.– Kun on kyse näin pienistä lapsista, on ilmeistä, että näillä keskusteluilla on suuri vaikutus lasten kertomusten luotettavuuteen --- keskustelujen vuoksi ei voida enää luotettavasti arvioida, mikä on heidän omaa kokemustaan ja mikä muilta lapsilta tai aikuisilta kuultua.Lapsen isän ja kollegan kertomukset kuitenkin tukivat pahoinpitelysyytteitä riittävästi.Käräjäoikeus huomautti, että menettely itsessään – voimakas kiinniottaminen ja lapsen siirtäminen kiinnipitämällä – voitaisiin arvioida lieväksi pahoinpitelyksi.Kuitenkin, koska teot kohdistuivat 5- ja 6-vuotiaisiin lapsiin ja tekijänä oli lapsista vastuussa ollut päiväkodin työntekijä, ei pahoinpitelyjä voinut pitää kokonaisuutena arvostellen vähäisinä.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.