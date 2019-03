Kuuntele: 14-vuotias lahtelaispoika tallensi hämärän puhelun +44-alkuisesta numerosta – vaikutti, että pojan haluttiin sanovan yksi sana

Kotimaa

Kuuntele: 14-vuotias lahtelaispoika tallensi hämärän puhelun +44-alkuisesta numerosta – vaikutti, että pojan h

Nauhoite toisesta puhelusta on kuultavissa yllä olevalla videolla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entä, jos sanoo vahingossa ”yes”?