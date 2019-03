Kotimaa

Kehä III länteen päin poikki – vakava liikenneonnettomuus

Kehä III:lla Vantaalla on sattunut vakava liikenneonnettomuus.Osallisena on rekka ja pakettiauto.Pelastuslaitoksen ensi tietojen mukaan kolme ihmistä on loukkaantunut vakavasti ja kaksi lievemmin.Liikenne kehä III:n länteen päin menevillä kaistoilla on poikki.Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 20.37.Onnettomuuspaikka on Helsinki-Vantaan lentoaseman lähellä Caravellentien kohdalla.