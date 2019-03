”Koulu se on kylän sydän”, mutta uhka on olemassa – vuosikymmeniä Kuivannossa asunut Pentti on nähnyt muutoksen

Kotimaa

”Koulu se on kylän sydän”, mutta uhka on olemassa – vuosikymmeniä Kuivannossa asunut Pentti on nähnyt muutokse









Katso yllä olevalta videolta päivän lähetys Kuivannon kyläkoululta.

https://www.is.fi/haku/?query=veeti+ranta





Katso yllä olevalta videolta kolmos- ja nelosluokkalaisten musiikkiesitys.













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy