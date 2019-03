Kotimaa

Kirpputorilta anastettiin 3 000 euron arvosta koruja – teon jälkeen epäillyt marssivat pokkana kultakauppaan

Joensuulaisen kirpputorin vitriinistä anastettiin viime viikon torstaina erilaisia kultakoruja yhteensä noin 3 000 euron arvosta, poliisi tiedottaa.Poliisipartio tunnisti tekijät valvontakameran kuvasta. Poliisin mukaan he pääsivät käsiksi koruihin vitriinin lukkoa vääntämällä ja pakenivat teon jälkeen paikalta.Poliisi on selvittänyt, että teosta epäillyt miehet yrittivät teon jälkeen myydä anastettuja koruja joensuulaisiin kultaliikkeisiin. Yhdessä liikkeessä osa koruista otettiin vastaan. Poliisi on takavarikoinut nämä korut.Maanantaina Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi vuonna 1976 ja vuonna 1974 syntyneet joensuulaismiehet todennäköisin syin epäiltynä tekoon.Vangitsemisen erityisenä perusteena käytettiin sitä, että suuri osa varastetuista koruista on edelleen kateissa. Molemmilla epäillyistä on lisäksi runsaasti rikollista menneisyyttä, joten vangitseminen tehtiin myös rikollisen toiminnan jatkamisvaaran perusteella.Syyte asiassa on nostettava toukokuun loppuun mennessä.