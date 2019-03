Kotimaa

Käänne säässä: pian lämpötila ottaa jopa kymmenen asteen harppauksen

Lumisadealue liikkuu Pohjois-Suomen yli itään, ja samalla voimistuu lounaistuuli. Myös maan keskiosassa voi sataa vähän räntää tai lunta. Etelässä on pääosin poutaa, mutta pilvisyys lisääntyy. Päivällä kaakossa voi vielä olla aurinkoista.Päivällä Länsi-Lapissa sää jo muuttuu selkeämmäksi, illalla myös muualla pohjoisessa monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 1 – 4 astetta, idässä lähellä nollaa, Länsi-Lapissa suojan puolella, muuten maan pohjoisosassa on heikkoa pakkasta. Yöllä on pakkasta koko maassa.Loppuviikolla aiempaa lämpimämpää ilmaa virtaa Suomeen lounaasta. Torstaina länsituuli on voimakasta. Pohjois-Suomen yli itään liikkuu vesi- ja lumisateita, näitä sateita voi levitä myös maan itäosaan. Maan etelä- ja länsiosassa on poutaa.Päivälämpötila vaihtelee etelän ja lännen 5 – 10 asteesta pohjoisen 0 – 7 asteeseen. Pohjoisessa lauhinta on lännessä. Perjantain vastaisena yönä pohjoisessa on yöpakkasta.Perjantaina on hyvin tuulista. Lapin yli liikkuu vesi- ja räntäsateita itään. Muuten on poutaista ja aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 9 – 13 astetta, idässä 6 – 10 astetta, maan keskivaiheilla noin 8 astetta, Lapissa enimmäkseen 4 – 8 astetta, Pohjois-Lapissa alempi.