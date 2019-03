Kotimaa

Vainaja ollut säilössä jo lähes puoli vuotta – omaisten riita estää hautaamisen: ”Puhdas kosto isää kohtaan”

Tyttäret: Äidin toive tulla haudatuksi Helsinkiin

Isä ja poika: Taustalla tytärten kosto

Riita koskee myös siunausta – vainaja odottanut lähes puoli vuotta säilössä

Helsingin hovioikeudessa käsiteltiin alkuviikosta sangen erikoista riita-asiaa, kun viime lokakuussa 90-vuoden iässä kuolleen naisen omaiset taistelivat keskenään vainajan hautapaikasta ja hautajaisjärjestelyistä.Riidan osapuolina ovat vainajan kaksi tytärtä sekä vainajan poika ja leski.Tyttäret vaativat, että heidän äitinsä haudattaisiin viimeisenä kotipaikkanaan yhdeksän vuotta toimineeseen Helsinkiin. Tyttäret vaativat myös, että he saisivat huolehtia hautausjärjestelyistä.Leski ja poika vaativat puolestaan, että nainen haudattaisiin Rovaniemelle, ja että he saisivat hoitaa hautausjärjestelyt.Tampereen seudulta kotoisin oleva nainen oli asunut miehensä kanssa Rovaniemellä suuren osan elämästään. Viimeiset vuotensa hän asui kuitenkin Helsingissä, jossa hän myös kuoli viime syksynä. Aviomies jäi asumaan Rovaniemelle.Hautapaikasta ei päästy yksimielisyyteen, vaan riita eteni oikeuteen. Käräjäoikeus ratkaisi hautaamisasian noin 90-vuotiaan lesken ja pojan hyväksi, mutta vainajan tyttäret valittivat asiasta kuitenkin Helsingin hovioikeuteen.Riita-asian takia vainaja on ollut säilössä noin viiden kuukauden ajan, eikä häntä ole voitu haudata.Tytärten mukaan vainajan tahto on ollut tulla haudatuksi Helsinkiin, josta oli muodostunut hänelle viimeisinä elinvuosinaan kotipaikka.– Tähän hautapaikkaan liittyy äidin viimeinen tahto ja äidin kunnioittaminen, vanhempi tytär avasi maanantaina hovioikeudessa tytärten syytä oikeustaistoon.Vainaja oli muuttanut kirjansa jo 2002 Rovaniemeltä Helsinkiin. Pysyvästi Helsinkiin hän muutti vuonna 2009. Tyttäret kertoivat hovioikeuden käsittelyssä toimineensa viimeiset yhdeksän vuotta äitinsä omaishoitajina Helsingissä, toinen heistä virallisesti.– Kun äiti muutti asumaan tänne, niin vuodesta 2009 saakka olen käynyt joka päivä hänen luonaan. Arvostan häntä ihan hirvittävästi, hän oli äärettömän hyvä äiti; turvallinen ja välittävä, vanhempi tytär kuvaili maanantaina hovioikeudessa.Vainaja oli asunut aiemmin miehensä kanssa vuosikymmeniä Rovaniemellä, ja tehnyt siellä myös uransa. Tytärten mukaan äidillä ei ollut Rovaniemeen kuitenkaan sellaisia siteitä, joiden vuoksi hän olisi halunnut tulla sinne haudatuksi. Vainaja ei muun muassa ollut alunperin Rovaniemeltä kotoisin.Tytärten mukaan äitinsä Helsinkiin muuton syynä vuonna 2009 oli se, että hän kaipasi virikkeitä, ja että hän koki olonsa Rovaniemellä yksinäiseksi, koska vainajan lapset asuivat Helsingissä.Tyttäret kertoivat, että äiti oli vieraillut Helsingissä jo ennen muuttoaan usein sekä yksin että miehensä kanssa.Tytärten mukaan vainajan kiintymys Helsinkiin vahvistui entisestään kaupungissa asumisen myötä, ja vainajan fyysinen ja henkinen kotipaikka oli viime vuosina Helsinki.– Rovaniemi oli urheilukaupunki, ja äiti oli ihan päinvastainen, hän oli kulttuuri-ihminen. Äidin kanssa kävimme Helsingissä teatterissa ja konserteissa ja kahviloissa ja ravintoloissa. Kaikkein tärkeintä äidille oli lapset ja perhe, vanhempi tytär kuvaili.Tyttäret sanoivat hovioikeudessa, että heidän vanhempansa olivat äidin viimeisinä vuosina etääntyneet toisistaan.– Äiti pyysi isää muuttamaan Helsinkiin. Ja mekin pyysimme isää monta kertaa muuttamaan Helsinkiin. Äiti halusi olla viimeiset vuotensa lähellä lapsiaan, niin kuin halusi olla koko elämänsä.Tyttäret kertoivat vainajan esittäneen vuonna 2016 tahtonaan, että hän haluaa tulla haudatuksi Helsinkiin. Tytärten mukaan hän olisi kyennyt tuolloin ymmärtämään tahdonilmaisunsa merkityksen.Tytärten asianajaja korosti oikeudessa, että vainaja ei ole ollut oikeustoimikelvoton. Muistisairaus ei ole ollut sen tasoinen, ettei hän olisi pystynyt ilmaisemaan tahtotilaansa tulla haudatuksi Helsinkiin, tytärten asianajaja esitti.Tytärten mukaan vainaja oli uskovainen ja tunteellinen, ja hengelliset asiat olivat vainajalle tärkeitä. He kuvailivat hautausta tunneasiaksi, josta vainaja oli pystynyt päättämään muistisairaudestaan huolimatta.Vuonna 2016 vainaja oli tytärten mukaan vastannut kolmeen otteeseen häneltä asiaa kysyttäessä, ettei halua tulla haudatuksi Rovaniemelle vaan Helsinkiin.– Kolme kertaa häneltä kysyttiin sitä, pikkuisen eri tavalla ehkä. Joka kerta hän sanoi saman vastauksen. Hän ymmärsi asioita, syy-seuraussuhteita.– Kyllä minusta hän ymmärsi sen, että hän saattaa joutua eroon puolisostaan sillä hautapaikalla. 2016 äidin ja isän välit olivat aika huonontuneet, vanhempi tytär kuvaili.Hovioikeuden kuulemisessa samalla linjalla oli myös nuorempi tytär.– Äiti sanoi, että hän ei halua Rovaniemelle. Isällä oli silloin jo sellainen käsitys, että hän perheen päänä päättää sen.Tytärten mukaan heidän isänsä ajatteli useassa asiassa miehen ”perheenpäänä” päättävän asioista, myös vaimonsa hautapaikasta.– Isä ilmoitti, että äiti haudataan Rovaniemelle. Hän sanoi, että kyläläisetkin nauraa, jos vaimo ei tule samaan hautaan hänen kanssaan, vanhempi tytär kertoi isänsä sanoneen.Lesken ja pojan asianajaja puolestaan linjasi oikeudessa, että Helsinki ei ole ollut vainajalle missään vaiheessa henkinen kotipaikka.Vainajan pojan ja noin 90-vuotiaan lesken mukaan vainaja oli muuttanut vakituisesti Helsinkiin 2009 – ei niinkään omasta tahdostaan – kuin terveydellisistä syistä, huonontuneen terveydentilansa ja hoidon tarpeensa vuoksi.Lesken ja pojan mukaan vainaja ei koskaan kiintynyt Helsinkiin kotikaupunkina, muun muassa siksi, että hänen liikuntakykynsä oli hyvin rajallinen, minkä vuoksi hän joutui viettämään paljon aikaa asunnossa.Lesken ja pojan mukaan luonnollisena ajatuksena oli se, että yli 60 vuoden avioliiton jälkeen aviopuolisot haudattaisiin samaan paikkaan Rovaniemelle, missä vainaja oli tehnyt uransa ja viettänyt pitkälti koko aikuiselämänsä.Leski kertoi vaimonsa aiemmin ilmaisseen tahtonsa tästä, mutta hän ei pystynyt erittelemään milloin vainaja oli asian viimeksi maininnut.– Ei siinä ollut mitään ongelmaa. Me molemmat haluttiin Rovaniemelle haudattaviksi, leski sanoi hovioikeudessa.– En ikinä kuullut hänen sanovan, että hän olisi halunnut tulla haudatuksi Helsinkiin, poika puolestaan kertoi.Poika ja leski pitivät epäuskottavana, että vainaja olisi tahtonut tulla haudatuksi eri paikkaan kuin puolisonsa, jonka kanssa hän oli ollut naimisissa yli 60 vuotta.Leski kiisti hovioikeudessa tytärten väitteen, jonka mukaan aviopuolisoiden välit olisivat viilenneet tai etääntyneet. Hänen mukaansa pariskunnan elämä oli asettautunut Rovaniemelle todella hyvin.– Meillä oli hyvä avioliitto. Emme ole tehneet minkäänlaista sivuaskelta kumpikaan. Ei pidä paikkaansa, että välit olisivat viilenneet.Lesken mukaan hänen vaimonsa ei myöskään pyytänyt häntä muuttamaan Helsinkiin.– Kyllä hän piti siitä Rovaniemen kodista niin paljon, että tykkäsi, että joku pitää siitä huolen.Vaimonsa kanssa samanikäinen leski ei olisi itse voinut vaimoaan Rovaniemellä hoitaa, joten hän piti järkevänä asiana, että kaksi tytärtä huolehtisivat hänen vaimostaan. Leski kertoi vuoden 2009 jälkeen vierailleensa Helsingissä vaimonsa luona silloin tällöin ja soitelleensa hänelle jopa päivittäin.Leski ihmetteli oikeudessa tytärtensä vaadetta saada vainaja haudatuksi Helsinkiin. Hän kertoi uskovansa, että syynä tytärten toimintaan asiassa oli halu kostaa hänelle jostakin.– Puhdas esikoisen kosto isää kohtaan, minä käsitän sen niin, leski sanoi.– Tulee kummajainen koko tähän projektiin, että istun yhdeksänkymppisenä täällä käräjätuvassa. Jokin kummajainen on muuttanut tämän minun ja tyttöjen välillä.– Isä käytti sanaa kosto, minä käytän samaa sanaa, vainajan poika sanoi vuorollaan oikeudessa.Tytärten mukaan vainaja oli itse esittänyt heille vuonna 2016 toiveensa tulla haudatuksi Helsinkiin. Isän ja pojan valitukseen antaman vastauksen mukaan vainaja ei ole vuonna 2016 pystynyt muistisairauden vuoksi enää kunnolla keskustelemaan tai ilmaisemaan tahtoaan.– En ole vuosiin kuullut häneltä pidempää lausetta, kuin ”en tiedä.” Kyllä se oli pitkään ”kyllä” tai ”ei”-vastauksia, poika sanoi.Veli oli siskojensa kanssa eri mieltä myös vanhempiensa väleistä.– Siskot sanoi, että isä oli patriarkaatti. Kyllä se äiti meidän perheen johtaja oli, se johtotähti. Isä on kunnioittanut äitiä monella tapaa. Heidän välillään on ollut aito kiintymys. Sen ajan hieno avioliitto, joka tehtiin kestämään.Hovioikeudessa ei riidelty ainoastaan hautapaikasta vaan myös siitä, kuka saa hautajaiset järjestääkseen.Koska riita-asia on vielä vireillä, Helsingin hovioikeus päätti noin kaksi viikkoa sitten, että lesken ja pojan pitää keskeyttää aloitetut hautajaisjärjestelyt. Myöskään siunaustilaisuutta ei saa järjestää. Hovioikeus määräsi turvaamistoimiasian tehosteeksi 20 000 euron uhkasakon.Riita-asian takia vainaja on ollut säilössä noin viiden kuukauden ajan, eikä häntä ole vielä voitu haudata tai siunaustilaisuutta järjestää.– Olemme isän kanssa jo kohta puoli vuotta yrittäneet, että siunattaisiin äiti Helsingissä. Se ei ole ristiriidassa teidän toiveen kanssa. Emme ymmärrä, miksei sitä siunausta voida perheen kesken tehdä, vainajan poika sanoi hovissa maanantaina.Tyttäret olivat sillä linjalla, että yhden tahon pitäisi olla vastuussa sekä hautauksesta että siunaustilaisuudesta, jotka tulisi heidän mukaansa järjestää samana päivänä.– Siunaustilaisuus kuuluu hautausjärjestelyjen kokonaisuuteen. Sehän tarkoittaisi sitä, että me järjestämme täällä sukulaisille siunaustilaisuuden ja lähdemme sitten hautaamaan Rovaniemelle, jonne sukulaiset tulevat uudestaan. Ainahan siunaustilaisuus ja hautaan laskeminen järjestetään yhteen menoon samana päivänä, kun on kyse arkkuhautauksesta.– Me haluamme äidille arvokkaat hautajaiset, ne mitkä hän ansaitsi, vanhempi tytär sanoi.Hovioikeuden käsittely venyi maanantaina pitkäksi, kun salissa kuultiin niin molempia tyttäriä, poikaa kuin leskeäkin. Oikeuskäsittelyssä vastakkaiset osapuolet vaikuttivat olevan hyvin eri linjoilla monista asioista, ei ainoastaan vainajan viimeiseen tahtoon ja viimeisiin elinvuosiin liittyen.Esiin kaivettiin puolin ja toisin myös muita erimielisyyksiä. Vainajan tyttäret esittivät muun muassa, ettei veli ollut aiemmin tarpeeksi yhteydessä ja läsnä perheen elämässä. Veli puolestaan kyseli kiitoksen tai arvostuksen perään siskoilleen antamastaan avusta esimerkiksi asuntoasioissa.Käsittelyssä selvisi, että kaksi sisarta ja veli ovat olleet riidoissa jo elokuusta 2018 saakka, eli alkaen kaksi kuukautta ennen äitinsä kuolemaa.Hovioikeus antaa ratkaisunsa riita-asiassa myöhemmin.