Vihatun ”paskalain” isä kertoo nyt, mikä oli pahin moka: ”Ei todellakaan mennyt niin kuin Strömsössä”

ympäristöministeri Jan-Erik Enestam https://www.is.fi/haku/?query=jan-erik+enestam (r) tunnustaa, että ”paskalaki” meni pieleen.Enestam pani aikoinaan ympäristöministerinä liikkeelle vihatun ”paskalain” eli haja-asutusalueiden jätevesilain. Enestamin mukaan laki ei vastaa alkuperäisiä ajatuksia.– Ei todellakaan mennyt niin kuin Strömsössä.Enestamia harmittaa eniten se, että järjestelmästä tuli paljon aiottua kalliimpi.– Se on pahin moka.

Onko tullut vihaisia yhteyden­ottoja kansalaisilta?





– Luulen, että kaikki ympäristöministerit ovat saaneet osansa tästä.Enestam sanoo, että lakia säädettäessä laskelmat olivat liian optimistisia siitä, mitä operaatio tulee maksamaan. Ei tiedetty, miten kalliiksi vesi- ja viemärijärjestelmän rakentaminen tulee yksittäiselle asukkaalle.– Tapahtui ilmeisesti myös niin, että pienpuhdistamoiden myyjät olivat hyvin taitavia myymään laitteita, jotka olivat kalliita eivätkä kuitenkaan toimineet.perusajatus oli Enestamin mielestä kaunis: kukaan ei saa pilata vesiä.– Lähtökohta oli silloin se, että noin miljoona ihmistä asui alueella, jossa ei ole hoidettu jäteveden puhdistamista. Neljä kertaa enemmän ne saastuttavat vesiä kuin ne, jotka olivat järjestelmän piirissä.Lain ajatus oli Enestamin mielestä hyvä. Toinen asia on sitten lain toteuttaminen. Yllätyksenä tulivat kuntien laintulkinnat.– Kunnat ovat olleet yli-innokkaita. Sellaista ei olisi saanut tapahtua.Enestam muistelee, että lakia laadittaessa lähdettiin siitä, että jäteveden maahan suodattaminen on useassa tapauksessa riittävä ratkaisu. Maahan suodattaminen olisi vaihtoehdoista edullisin.Enestam sanoo, että kunnat ovat asetukseen vedoten tiukentaneet normeja. On määräyksiä, joita laki ei edellytä.Enestam törmäsi kunnan tiukkoihin tulkintoihin Kemiönsaarella. Hän rakensi uuden kesämökin. Kesämökin vedet hän sai porakaivosta. Mökkiin hän vedätytti vesijohdot.Koska mökillä pystyi ottamaan vettä sisätiloissa, kunnan määräyksen mukaan Enestamin pitää puhdistaa myös mökistä ulos menevä vesi. Enestam joutui rakentamaan mökille pienpuhdistamon.– Jos en olisi vetänyt johtoa talon sisään, vaan olisi ollut kraana talon ulkopuolella ja olisin ämpärillä kantanut vettä sisään, en olisi tarvinnut puhdistusta.Enestam ihmettelee päätöksen epäloogisuutta.– Sama vesi mutta eri tavalla sisään johdettu johtaa eri lopputulokseen, mitä puhdistukseen tulee.Enestam tietää yhden kunnan, joka ei hyväksy umpisäiliötä. Kyseinen kunta lähtee siitä, että omistaja poraa reiän säiliöön ja sitä kautta jätevedet valuvat luontoon.Enestam ihmettelee umpisäiliökieltoa. Asiaa olisi helppo valvoa.– Jos umpisäiliötä ei tyhjennetä, siinä on ilmeisesti jotain vikaa.asioita on paskalain ansiosta myös tapahtunut, Enestam muistuttaa.Moneen kuntaan on rakennettu viemäriverkosto. Niin myös Enestamin entiseen kotikuntaan Västanfjärdiin, joka on nykyisin osa Kemiönsaarta.