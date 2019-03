Teinityttö alkoi seurustella vanhemman miehen kanssa, joka oli hänen veljensä paras ystävä – kertoi myöhemmin itku silmässä ikävistä käänteistä

Kotimaa

Teinitytön ja nuoren miehen välistä seurustelusuhdetta puntaroitiin Lapin käräjäoikeuden istuntosalissa alkuvuodesta. Ratkaisu vuoden 2013 aikaisiin tapahtumiin saatiin tiistaina.Oikeudessa kävi ilmi, että teinityttö tutustui itseään hieman yli 5 vuotta vanhempaan mieheen veljensä kautta Rovaniemellä vuoden 2013 alkupuolella. Mies oli tytön veljen yksi parhaimmista ystävistä.Tyttö ja mies alkoivat seurustelemaan. Tyttö oli tapahtumien aikaan 14–15-vuotias ja mies puolestaan 19–20-vuotias.kertoman mukaan kaikki sujui alkuun hyvin. Kaksikko kävi toistensa luona välillä kylässä, minkä lisäksi he myös katsoivat elokuvia. Suhteen syvetessä kuvioon astuivat seksuaalissävytteiset asiat.Tyttö koki, että mies painosti häntä ajoittain yhdyntään. Painostaminen ilmeni sitten, että jos tyttö ei suostunut yhdyntään, oli mies tytön mukaan suuttunut asiasta ja pitänyt mykkäkoulua. Tytön mukaan mies oli myös uhannut vahingoittaa itseään, mikäli hän ei olisi suostunut seksiin.oli oikeudenkin mielestä faktaa, että yhdyntöjä oli suhteen aikana kymmenen, kunnes suhde päättyi vuoden 2013 syksyllä. Pari kuukautta suhteen päättymisen jälkeen tyttö kertoi veljelleen suhteeseen liittyneistä ongelmista.– Asia oli ollut asianomistajalle vaikea, hän oli yrittänyt puhua siitä useamman kerran ja joskus myös itku silmässä, Lapin käräjäoikeuden laatimassa tuomiossa lukee.– Todistajana on kuultu asianomistajan veljeä, joka on kertonut (miehen) olevan yksi hänen parhaista ystävistään, tuomiossa todetaan.vaati miehelle törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä rangaistusta, koska mies oli sukupuoliyhteyksien aikaan täysikäinen ja tyttö alle 16-vuoden suojaikärajan. Syyttäjä katsoi, että tekoihin liittyi myös tytön kertomaa painostusta. Tyttö ei kuitenkaan vaatinut miehelle rangaistusta, eikä hän halunnut tältä korvauksia.Lapin käräjäoikeus hylkäsi miestä vastaan nostetun syytteen.Oikeuden mukaan fyysisestä iästä huolimatta hänen käyttäytymisensä vastasi todennäköisesti ikäistään nuoremman henkilön käyttäytymistä. Oikeus nojasi arviossaan miehestä esitettyyn tapahtuma-aikaiseen terveydentilan selvitykseen.– Näissä olosuhteissa asianosaisten välistä ikäeroa ei ole pidettävä lain tarkoittamalla tavalla suurena eikä heidän henkisessä tai ruumiillisessa kypsyydessä ole ollut suurta eroa, oikeus perusteli ikätematiikkaa.katsoi, ettei mies myöskään painostanut sukupuoliyhteyksiin.– Asianomistajan kertoman mukaan muutamana kertana painostaminen oli ilmennyt suuttumuksena, mykkäkouluna ja (miehen) uhkailulla vahingoittaa itseään.– Kokemusperäisesti katsottuna on luonnollista, että yhdynnästä kieltäytyminen aiheuttaa negatiivisia tuntemuksia torjutuksi tulleella. Asianomistajan kuvailemaa (miehen) reagointia on pidettävä enemminkin (miehen) kypsymättömyydestä johtuvana kuin asianomistajan epäasiallisena vaikuttamisena ja siten painostamisena. Sen vuoksi asiassa on jäänyt näyttämättä, että teolla olisi loukattu asianomistajan itsemääräämisoikeutta, Lapin käräjäoikeus totesi tiistaina antamassaan tuomiossa.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä osapuolet voivat halutessaan valittaa siitä hovioikeuteen.