Nyt puhuu lotossa 2,4 miljoonaa euroa voittanut tamperelaismies – järjesti vaimolleen ikimuistoisen herätyksen

Tamperelaiselle miehelle varmistui aamukahvilla, että hän oli voittanut 2,4 miljoonaa euroa. Mies kommentoi asiaa Veikkauksen tiedotteessa.– Vaimo vielä nukkui, kun otin lehden, kahvin ja kupongin esille. Siinä pyörittelin kuponkia, katselin numeroita ja herranjestas – siitä lapulta löytyi seitsemän oikein!Vaimoaan mies ei tohtinut mukavasta aamuyllätyksestä huolimatta heti herättää.– Kun hän sieltä pedistä nousi niin sanoin, että ”kattoppas tuota kuponkia”. Ei vaimo sitä meinannut uskoa. Sanoi vaan, että mene nyt vielä tarkistamaan.Mies on lotonnut vuosikausia. Oikean rivin tarkistaminen sunnuntain lehdestä on kuulunut hänen rutiineihinsa jo pitkään. Näin viikonloppunakin.Rivi tuli tarkistettua sunnuntaiaamuna niin monta kertaa, että selväksi tuli. Hän saa tililleen 2,4 miljoonaa euroa.Voiton varmistumisesta on kulunut lyhyt aika. Mies ei ole listannut suuria suunnitelmia rahojen käytöstä.– Asuntoasioita varmasti vähän uusiksi järjestellään. Jos sitä vaikka vähän remonttia.– Vaimon kanssa sitä on harvemmin missään matkusteltu, niin josko nyt sitten jossain vaikka käytäisiin, mies tokaisee hämäläisen vaatimattomasti.