Reijo Ruokasen kolumni: Kännissä, koditon ja 200 kondomia

-Se on se perkeleen EU. Ytimekkään johtopäätöksen teki Graham, joka tunnettiin lempinimellä Foxy. Hän oli lontoolaisen Breakout Blues –yhtyeen basisti. Yhtye olisi voinut tulla kuuluisaksi kappaleestaan Drunk and homeless mutta ei tullut.

Kun monimutkaisiin ongelmiin etsitään yksinkertaisia ratkaisuja, päädytään usein valehtelemaan.

ei ollut kännissä eikä koditon. Basson soitolla ei elänyt, joten hän rakensi lavasteita englantilaisille elokuvayhtiöille.Töitä oli viime aikoina ollut varsin nihkeästi.Foxyn käsityksen mukaan syypää oli siis EU.Oli vuosi 2001.oli saanut käsityksensä lehdistöstä. Varsinkin The Sun ja Daily Mail syyttivät päivästä toiseen EU:ta ties mistä. Oli keksittyjä käyräkurkkudirektiivejä, tuulesta temmattuja tarinoita kuningattaren teenkeitosta ja hilpeä väite siitä, että EU oli aikeissa rajoittaa lihasvoimalla toimivien lasten karusellien huippunopeutta.Eivät noiden lehtien toimittajat hölmöjä olleet. He tiesivät, ettei EU määrää, että jokaisessa kalastusaluksessa täytyy olla aina vähintään 200 kondomia.Lukijat eivät tienneet. He saivat valeuutisista vahvistuksen ennakkoluuloilleen. Jos joku asia oli pielessä, syypää löytyi muualta. Vierasmaalaisista.Foxy ei suinkaan vierastanut vierasmaalaisia. Hän soitti yhtyeissä, joissa oli muusikoita eri puolilta maailmaa. Hän piti ruisleivästä, jota tarjosimme hänelle aina, kun joku oli sattunut Suomesta sitä tuomaan. Hän tervehti aina iloisesti naapurikorttelin moskeijan väkeä ja jäi usein juttelemaan heidän kanssaan.Foxy vierasti sitä EU-hölmölää, josta hän oli lukenut lehdistä., äänestikö Foxy EU-eron puolesta kansanäänestyksessä 23.6. 2016. Jos hän seurasi kampanjointia, hän todennäköisesti oli EU:sta eroamisen kannalla. Miksei olisi ollut?Kansanäänestyksen alla hänelle kerrottiin, että eroamalla EU:sta Britannia säästäisi joka viikko yli 400 miljoonaa euroa. Sen voisi käyttää terveydenhuoltoon. Vain pöhkö jättäisi tilaisuuden käyttämättä etenkin, kun erosta ei aiheutuisi mitään haittaa.Niin Vote Leave -kampanja lupasi.Nuo väitteet olivat valetta, mutta niihin oli mukava uskoa. Joku muu oli syypää siihen, ettei Britannian terveydenhuolto ollut toivotulla tasolla. Joku muu oli syypää korkeisiin veroihin. Joku muu oli syypää kaikkeen pahaan.Nyt Britannia on totisissa vaikeuksissa EU-eronsa kanssa. He, jotka valeillaan saivat kansan äänestämään eron puolesta, eivät ole kantamassa vastuuta seurauksista.Kun monimutkaisiin ongelmiin etsitään yksinkertaisia ratkaisuja, päädytään usein valehtelemaan. Vaalien ja kansanäänestysten alla vaara korostuu.Esimerkkien perään ei tarvitse mennä Britanniaan saakka. Niitä löytyy meiltä ihan riittävästi.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.