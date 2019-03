Kotimaa

Suomeen työntyy lännestä korkeapaineen selänne

Etelä-Karjalasta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla aluella pilvisyys on runsasta ja tulee lumikuuroja, illaksi sää poutaantuu ja selkenee.Pohjoisenpuoleinen tuuli on kohtalaista, pohjoisessa on heikkotuulista.Päivälämpötila on lännessä 0 – 5 astetta, idässä nollan vaiheilla, pohjoisessa 0 – 5 pakkasastetta.Keskiviikon vastaisena yönä pakkanen kiristyy koko maassa. Keskiviikkona ilmavirtaus kääntyy länteen ja pilvisyys lisääntyy.Etelässä on poutaa. Maan pohjoisosan yli itään liikkuu lumisateita, vähän lunta voi sadella ohimenevästi myös maan keskiosassa.Iltapäivällä sää selkenee Länsi-Lapissa, illalla myös muuallakin maassa lännestä alkaen.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä sekä Meri-Lapissa 1 – 4 astetta, muualla maassa enimmäkseen 0 – 2 pakkasastetta.Torstaina sää vähän lämpenee ja on puolipilvistä tai pilvistä. Maan pohjoisosan yli liikkuu vähäisiä lumisateita.