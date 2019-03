Suomalaisilta huijattu miljoonia euroja hämärillä puheluilla +44-numeroista – näistä sanoista saatat tunnistaa huijarin

Kotimaa

Suomalaisilta huijattu miljoonia euroja hämärillä puheluilla +44-numeroista – näistä sanoista saatat tunnistaa

Oletko menettänyt rahaa puhelinsijoitushuijauksessa? Tai oletko saanut epäilyttävän puhelun nauhalle? Lähetä uutisvihje sähköpostitse osoitteeseen uutiset@iltasanomat.fi mailto:uutiset@iltasanomat.fi tai WhatsApp-viestinä numeroon 040-6609019 https://api.whatsapp.com/send?phone=358406609019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huijauksissa

Huijaussoitoissa

Ensimmäisen