Kotimaa

Taksikuski kertoo kohtaamastaan raivosta – pyöräilijät hakkaavat kattoa: ”Mene m****u helvettiin siitä”

Oletko joutunut liikenneraivon kohteeksi? Kerro tarinasi kommenteissa tai lähetä sähköpostitse osoitteeseen uutiset@iltasanomat.fi mailto:uutiset@iltasanomat.fi tai WhatsApp-viestinä numeroon 040-6609019 https://api.whatsapp.com/send?phone=358406609019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ongelmia liikenneympäristössä

Poliisi saa palautetta