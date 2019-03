Kotimaa

Polkupyöräilijämies raivostui ohituksesta: Onko kyse sarjaraivoajasta? – ”Hän tarttui minua rinnuksista kiinni

Oheisella videolla kypäräkameraan tallentunut tilanne.

Alla video Otaniemen viimeviikkoisesta liikenneraivosta

Kaikki alkoi ohituksesta – ohitettu hermostui

Kypärän kamera tallensi tilanteen

Hermot eivät saisi pettää liikenteessä, sillä silloin liikkumien ei ole enää turvallista. IS kertoi perjantaina, miten polkupyöräilijämies sai klassisen liikenneraivokohtauksen torstaina aamulla Espoon Otaniemessä.Juttu liikenneraivokohtauksesta torstaina sai toisen nuoren miehen kertomaan oman tarinansa. Hän uskoo, että kyseessä saattaa olla jopa melko suurella todennäköisyydellä sama liikenteessä raivoaja, joka tallentui aiemmalle videolle.– Koin samantyylisen tilanteen elokuun puolessa välissä viime kesänä. Olin pyörällä matkalla Paciuksenkadun alikulkukäytävällä noin kello 15 Helsingistä Otaniemen suuntaan, mies kertoo.Hänen edessään kulki toinen pyöräilijä.– Ohitin hänet ihan suoralla pyörätiellä. Muita ei ollut lähellä. Ohittamani pyöräilijä hermostui siitä, että ohitin hänet. Ohitettu alkoi huudella, että vaarannan liikennettä.Tällaista kieltä ohitettu käytti:– Hei pelle onko tää sulle joku kilparata? Mitä sä leikit liikenteessä? Haluut sä, että sun rillit on kohta seinällä tuolla?Raivon uhri kertoo, että tilanne tuntui pelottavalta.– Menin vain hänen ohitseen eikä muita edes ollut lähellä. Hän alkoi polkea minua kiinni ja pakotti minut pysähtymään. Sitten hän otti minua rinnuksista kiinni. Paitani hajosi ja repusta katkesi yksi solki. Pysyin itse rauhallisena, vaikka tilanne jatkui, kun poljimme samaan suuntaan kohti Keilaniemeä. Tilanne jatkui hankalana, kenties jopa 20 minuuttia, kun mies haukkui minua ja vaikeutti kulkuani.– Kerroin hänelle, että kai ymmärrät, että minulla on kypärässä kamera, joka tallensi tilanteen.Raivoava pyöräilijä ei tästä rauhoittunut, vaan jatkoi kiusantekoa.– Hän hidasteli tahallaan edessäni, mutta pääsin kuitenkin kotiin. Jouduin tekemään asiasta rikosilmoituksen. Poliisin tutkinta ei kuitenkaan johtanut mihinkään, vaan esitutkinta päättyi.Hän pohtii, että pyöräillessä kenenkään ei pitäisi haitata muiden kulkua.