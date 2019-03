Kotimaa

Kannuksen surmalle vaikea löytää motiivia – uhri ja epäilty tekijä eivät tunteneet toisiaan

Pohjanmaan käräjäoikeuden Kokkolan istuntopaikalla jatkuneessa istunnossa ei löydetty selkeää motiivia viime joulukuussa Kannuksen ratapihalla tapahtuneelle surmatyölle.Taposta syytetty mies ei tuntenut uhria ennestään. Avunannosta tappoon syytetty nuorempi veli tunsi uhrin työpaikan kautta jollakin tavalla. Kaikki kolme työskentelivät samassa yrityksessä.Epäillyn mukaan kuolemaan johtanut pahoinpitely asemalla alkoi, kun uhri hyökkäsi yllättäen takaapäin hänen kimppuunsa. Syyttäjän mielestä pahoinpitely oli raaka ja se jatkui pitkään, 30–60 minuuttia.Maanantaina oikeudessa kuultiin uhrin perhettä ja molempia syytettyjä. Uhrin äidin, isän ja veljen mielestä uhri oli kiltti, rauhallinen ja tunnollinen nuori mies, joka ei käyttänyt väkivaltaa missään tilanteessa.– Hän ei ole koskaan käyttänyt väkivaltaa ketään kohtaan missään tilanteessa. Elämä ei palaa koskaan ennalleen, se on jakaantunut kahteen osaan: ennen ja jälkeen näiden tapahtumien, isä kertoi oikeudessa.Taposta syytetty 35-vuotias mies kertasi yön tapahtumia. Juhlinta alkoi työpaikan juhlista päivällä. Niistä veljekset menivät saunomaan työkaverin luo ja illalla baariin. Baarista he lähtivät yöllä kolmen jälkeen pois. Hän ei osannut kertoa syytä rautatieasemalle menoon.Syytetyn mukaan hänen pinnansa alkoi kiehua, kun uhri väitti tietävänsä millaista hänen elämänsä on ollut viime vuosina. Hän epäili, että työpaikalla vainotaan häntä ja siksi hänen työsuhteensa oli päättymässä.– 17 viime vuotta mun elämä on ollut vitun hankalaa. Kun joku tulee väittämään, että kyllä hän tietää millaista mun elämä on, niin alkaa pinna kiehumaan. Mulla kiehui ihan vitusti, taposta epäilty mies kertasi tunteitaan.Hän myös kertoi kuulevansa ääniä pään sisällä yksin ollessaan. Hän on ollut kaksi kertaa psykiatrisessa hoidossa.Avunannosta tappoon syytetty nuorempi veli ei osannut kertoa rautatieaseman tapahtumista paljoakaan. Hän sanoo olleensa vahvasti humalassa ja siksi muistikuvat ovat hataria. Lisäksi asemalla oli pimeää, mikä myös vaikeutti tilanteen seuraamista.Veljekset jättivät pahoinpitelyn uhrin asemalle ja lähtivät pois. Uhri paleltui kuoliaaksi. Kuolemaan vaikuttivat myös pahoinpitelystä saadut vakavat vammat.