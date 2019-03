Kotimaa

Kevät saapuu: Etelässä voi olla perjantaina lähes +15 astetta – lempeä lämpö lähestyy lännestä

Aurinkorasvan käyttö on hyödyllistä siellä, missä on vielä lunta, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

