Poliisi tutkii Timo Soiniin kohdistunutta hyökkäystä – toistaiseksi ei viitteitä suunnitelmallisuudesta

Paikan päällä taltutettua Soldiers of Odin -paitaista miestä ei ole vielä kuultu.





Itä-Uudenmaan poliisi tutkii ulkoministeri Timo Soiniin https://www.is.fi/haku/?query=timo+soiniin (sin) kohdistunutta hyökkäystä epäiltynä pahoinpitelyn yrityksenä. Lisäksi poliisi tutkii epäiltyä virkamiehen väkivaltaista vastustamista, jonka kohteena olivat ministeriä turvanneet henkilösuojaukseen erikoistuneet poliisimiehet.Epäilty on vuonna 1967 syntynyt mies.Soinia yritettiin lyödä Korson maalaismarkkinoilla Vantaalla sunnuntaina. Siviiliasuiset poliisimiehet taltuttivat ja ottivat hyökkääjän kiinni paikan päällä. Miehellä oli yllään katupartiojärjestö Soldiers of Odinia tukeva paita ja silminnäkijän mukaan hän oli huudellut, että Soini on ”petturi”.

Rikoskomisario Juha Springare, oliko kyseessä humalainen päähänpisto vai ennakkoon pohdittu teko?

– Otamme toki tutkinnassa huomioon kaikki mahdolliset motiivit ja mahdollisen suunnitelmallisuuden. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan viitteitä siitä, että kyse olisi suunnitelmallisesta teosta tai että tekoon liittyisi muita henkilöitä, Springare sanoo.Epäiltyä miestä ei Springaren mukaan ole vielä kuultu. Hänen mukaansa poliisi aikoo kuitenkin tutkia asian ripeästi, koska tapaus on herättänyt huolta vaalikentillä.Tutkinnanjohtaja ei kerro, onko epäilty mies yhä kiinniotettuna tai pidätettynä. Poliisin ylijohdon vastikään lanseerama uusi tulkinta julkisuuslainsäädännöstä on johtanut käsitykseen, ettei poliisilla olisi oikeutta kertoa, onko ministerin kimppuun hyökännyt henkilö kiinni vai vapaalla jalalla, koska henkilöihin kohdistuvat pakkokeinot ovat salassa pidettäviä.IS:n tietojen mukaan mies on kiinni otettuna.