Tupakoiva naisystävä parvekkeella hermostutti miehen – varvas murskaksi ja 12 000 euron lasku

Pariskunnan riita

Varpaan menetyksestä

sai julman lopun, kun mies vetäisi parvekkeen oven kiinni ja naisen pikkuvarvas murskautui jäätyään oven väliin.Mies joutui käräjille ja sai vammantuottamuksesta sakkotuomion. Pikkuvarvas oli amputoitava ja siitä jäi jäljelle vain puolikas tynkä.Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi 35-vuotiaan miehen 45 päiväsakkoon. Maksettavaa tuli 2 115 euroa.Tuomitun on maksettava myös kivusta, särystä ja tilapäisestä psyykkisestä haitasta 4 700 euroa, amputoidusta varpaasta 3 000 euroa ja oikeudenkäynti- ja muista kuluista runsaat 3 700 euroa.Parvekkeen oven riuhtaisun loppulasku nousee noin 12 500 euroon.Nainen meni riidan aikana parvekkeelle hermosavuille ja piti jalkaansa oven kynnyksellä varmistaakseen, ettei mies sulje ovea ja jätä häntä parvekkeelle. Pariskunta riiteli yhteisessä asunnossa Lahdessa kesällä 2016.Tupakansavu kävi kuitenkin miehen hermoille. Hän oli naisen kertoman mukaan erittäin aggressiivinen ja vihainen, kun asuntoon tuli savua. Mies riuhtaisi parvekkeen oven voimalla kiinni eikä nainen ehtinyt reagoida millään tavoin.Kun varvas ei parantunut leikkauksella se jouduttiin lopulta amputoimaan. Nainen joutui käyttämään pitkän aikaa kyynärsauvoja.seurasi monenlaista haittaa. Nainen ei voinut joogassa seistä yhdellä jalalla, auton ajaminen oli mahdotonta ja tanssiessa jalkapöytää särki.Hän ahdistui tapahtuneesta, siitä aiheutui painajaisia ja nainen tunsi itsensä avuttomaksi. Vammasta oli seurauksena paniikkihäiriöitä, posttraumaattinen stressi ja psykoterapia.Kosmeettisen haitan vuoksi tuli lisäksi ylimääräistä rahanmenoa, sillä nainen joutuu käyttämään erikokoisia kenkiä. Hän joutuu ostamaan aina kahdet kenkäparit, koska toinen jalkaterä on pienempi kuin toinen.Mies kiisti syytteen, mutta myönsi teon. Hän kertoi, ettei tehnyt sitä tahallaan. Hän paheksui naisen vaatimien korvausten määrää.Pariskunta on kasvanut sittemmin eroon toisistaan.Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi jutussa ratkaisun perjantaina. Se ei ole vielä lainvoimainen.