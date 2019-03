Kotimaa

Rivitaloasunto palaa Salossa, koko talo evakuoitu

Rivitaloasunto palaa Salossa, koko talo evakuoitu 24.3. 6:35

Rakennuspalo Tulipalo on saatu rajattua yhteen asuntoon.

Salossa kuusi asuntoa käsittävä rivitalo on evakuoitu tulipalon vuoksi. Päivystävän palomestarin mukaan yksi asunnoista on ilmiliekeissä. Palomestari oli hieman kello kuuden jälkeen aamulla vasta matkalla palopaikalle eikä osannut vielä arvioida, kuinka paljon talosta on evakuoitu ihmisiä.



Hälytys Kaunelantielle tuli puoli kuuden aikoihin sunnuntaiaamuna. Palo on onnistuttu rajaamaan yhteen asuntoon.



Paikalla on 14 pelastuslaitoksen yksikköä sekä väkeä poliisista ja ensihoidosta.