Kotimaa

Puu katkoi sähköjohtoja radalta – Vaasan ja Laihian välillä junat seisovat

Junia korvataan busseilla Vaasan ja Seinäjoen välillä, kunnes rata saadaan avattua liikenteelle.Alustavan ilmoituksen mukaan puu on kaatunut sähköradalle noin kolme kilometriä Vaasan asemalta, kertoo liikennepäällikkö Rauno Helander. Hänen mukaansa vauriot eivät ole suuria, ja korjausryhmä on matkalla paikalle.– Pari johtoa on katkennut ja kääntöorsi vioittunut, Helander toteaa.Vian korjaamisen kuluu muutama tunti, Rataliikennekeskus arvioi noin yhdeksän aikaan aamulla.Loppupäivän aikana Seinäjoen ja Vaasan välille on aikataulutettu yhteensä yhdeksän junavuoroa.