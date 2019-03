Kotimaa

Tulvavaroitus Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen

Vesi- ja lumisadealue liikkuu tänään Suomen yli itään. Ilmatieteen laitoksen mukaan päivä on lauha ja tuulinen koko maassa. Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen on annettu tulvavaroitus.Ajokeli on huono Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja erittäin huono Lapin eteläosassa.Maan länsiosassa sataa aluksi vettä, mutta päivän kuluessa sää poutaantuu ja selkenee. Lämpötila on päivällä 3–8 astetta.Maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee lännestä alkaen lunta tai räntää. Päivällä sade muuttuu vetisemmäksi. Päivän ylin lämpötila on nollan ja viiden plusasteen välillä.Lapissa sataa aluksi lunta tai räntää, mutta päivän mittaan sää selkenee. Lämpötila on nollasta kuuteen plusastetta.