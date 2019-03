Kotimaa

IS kylässä: Suora lähetys lypsykarjatilalta kello 11 – nyt puhutaan maidosta ja maataloudesta





Lähetyksessä käydään läpi myös laajoja maatalouden tulevaisuuden haasteita ja ilmastokysymyksiä.



Mitkä asiat Pohjois-Pohjanmaan maaseudun tuottajia huolestuttavat? Mitä maidontuottajat haluavat kysyä päättäjiltä? Millaisia ovat ratkaisuehdotukset?



Kiertueella on sunnuntaina välipäivä. Matka jatkuu jälleen maanantaina, kun toimittaja Faye Lawson https://www.is.fi/haku/?query=faye+lawson ja kuvaaja Aleksi Jalava https://www.is.fi/haku/?query=aleksi+jalava hyppäävät kiertueauton kyytiin.

Lue myös: Kaikki IS kylässä -kiertueen jutut https://www.is.fi/aihe/is-kylassa/