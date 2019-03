IS-selvitys: Tällaisia seksuaalirikoksia Helsingissä ja Oulussa tehtiin – kahdentoista miehen uhri nukkui tai oli sammunut

Kotimaa

IS-selvitys: Tällaisia seksuaalirikoksia Helsingissä ja Oulussa tehtiin – kahdentoista miehen uhri nukkui tai

Ilta-Sanomat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aineistoon

Yhteistä

Useimmat

Esimerkkejä tuomituista teoista

Yli

Koulua

24-vuotias

Ystäväporukka

Yli

Nainen

Nuorukainen

Mies

20-vuotias

39-vuotias

kertoi perjantaina tekemästään selvityksestä, joka koski Helsingin ja Oulun käräjäoikeuksissa vuonna 2018 langetettuja seksuaalirikostuomioita.Niissä syyllisiksi katsottiin yhteensä 82 tekijää, joista yli puolet oli IS:n selvityksen mukaan ulkomaalaistaustaisia.Aineisto paljasti myös eroja kantasuomalaisten ja ulkomaalaistaustaisten seksuaalirikollisuuden välillä. Suomalaisista tekijöistä enemmistöllä uhreina oli alaikäisiä, ulkomaalaistaustaisilla puolestaan aikuisia.Ulkomaalaistaustaiset sen sijaan tekivät selvästi suomalaisia enemmän seksuaalirikoksia, joiden uhri oli tekijälle entuudestaan tuntematon tai vain hyvin lyhytaikainen tuttava.sisältyy useita tapauksia, joissa ulkomaalaistaustainen mies oli työssä ja selvin päin seksuaalirikoksen tehdessään.Pizzalähetti kosketteli naista porraskäytävässä takapuolesta ja rinnoista, yritti suudella ja painoi erektiossa olleen sukupuolielimensä naista vasten. Postinjakaja työnsi naisen kadulla seinää vasten ja yritti suudella.Pysäkkien pesijä tarjosi humalaiselle naiselle pimeän taksikyydin, laittoi matkalla käden hameen alle ja ajoi soratielle, jossa raiskasi naisen. Oikean taksin kuljettaja alkoi kesken matkan ensin puhua seksuaalissävytteisesti, sitten kouria ja lopulta työnsi sormen naisen sisään ja pyrki raiskaamaan tämän takapenkillä.Kotimaisista seksuaalirikollisista vain yksi syyllistyi tekoonsa töissä ollessaan. Kansanedustaja käänsi kaulasta ja suuteli väkisin naispuolista työtoveriaan eduskunnassa. Tekijä oli humalassa.kantasuomalaisille ja ulkomaalaistaustaisille tekijäryhmille on se, että molemmista löytyi useita miehiä, joiden uhri nukkui tai oli sammunut. Tekomuotona tiedottoman raiskaaminen oli sangen yleinen.Helsingissä nukkuvaan tai päihtymyksen takia tiedottomaan kohdistuneesta seksuaalirikoksesta tuomittiin yksitoista miestä. Oulussa jaettiin lisäksi tuomio yhdestä nukkuvan uhrin raiskauksesta.Ulkomaalaistaustaisten ja kantasuomalaisten välillä 12 tuomiota jakautuivat tasan kuusi ja kuusi.näistä tapauksista tuomittiin raiskauksina. Kahdessa nimikkeenä oli pakottaminen seksuaaliseen tekoon ja yhdessä seksuaalinen ahdistelu.Nukkuvan tai sammuneen raiskauksesta tuomituista viisi sai käräjäoikeudessa ehdottoman vankeustuomion.Ehdottomia saattaa tulevaisuudessa koitua entistä tiuhemmin, sillä korkein oikeus (KKO) kovensi oikeuskäytännön linjaa joulukuussa 2018 antamallaan ennakkopäätöksellä. KKO tuomitsi nukkuvan raiskanneen miehen ehdottomaan vankeuteen.KKO korosti, ettei nukkuvalla uhrilla ole mitään mahdollisuutta reagoida seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkauksen. Se, ettei hänellä ole tietoa tapahtumista, voi korostaa rikoksen pelottavuutta ja traumaattisuutta.50-vuotias mies tarjosi internetissä Suomi24:n keskustelussa 16-vuotiaalle tytölle alkoholia ja tupakkaa vastineeksi seksistä.käyvä, mutta suojaikärajan ylittänyt nuori nainen soitti alle 30-vuotiaalle miehelle, jonka oli tavannut kerran, puolitoista vuotta aiemmin. Hän pyysi miehen hakemaan hänet luokseen, jotta he voisivat juoda alkoholia ja harrastaa seksiä.Kesken seksin nainen kuitenkin muutti mielensä, koska yhdyntä sattui. Mies kuitenkin painoi naisen käsiä, lukitsi jalat ja jatkoi väkisin.mies tutustui Instagramissa 15-vuotiaaseen kehitysvammaiseen tyttöön. Mies lähetteli viestejä, joissa sanoi rakastavansa tyttöä ja pyysi tätä lähettämään alastonkuvia. Tyttö lähetti niitä kuusi kappaletta.Mies ehdotti myös tapaamista ja kävi kerran tytön kotipihalla ja toisen kerran tytön koululla, mutta tapaaminen ei toteutunut.istui iltaa pariskunnan kotona. Emäntä humaltui viinistä, oksensi ja meni makuuhuoneeseen lepäilemään.Huoneeseen tuli aviomiehen ystävä, joka kosketteli naisen pakaroita alushousujen alta ja työnsi sitten sormensa emättimeen. Teko keskeytyi, kun aviomies tuli makuuhuoneen ovelle.70-vuotias vaaleaihoinen, kalju mies kosketteli uimahallin porealtaassa takapuolesta 9-vuotiasta tyttöä.tapasi Tinder-treffeillä rahoitusalalla työskentelevän sijoittajan. Hän ei tuolloin vielä tiennyt, että mies valehteli hänelle nimensä. Seksiä ei ollut tarkoitus harjoittaa.Naisen nukkuessa mies aloitti kuitenkin emätinyhdynnän naisen kanssa. Nainen havahtui tähän. Kun hän heräsi, mies laukesi hänen kasvoilleen.raiskasi tyttöystäväänsä, joka seurustelun aikaan oli 15–17-vuotias. Kyseessä oli tytön ensimmäinen seurustelusuhde. Poika pakotti tytön useasti suuseksiin pitämällä voimakkaasti päästä kiinni. Tyttö ei pitänyt suuseksistä, mutta ei uskaltanut kieltäytyä.Kerran poika työntyi peniksellään tytön sisään, kun tämä nukkui. Lisäksi poika pahoinpiteli tyttö lyömällä, potkimalla, kuristamalla ja hiuksista repimällä. Teot paljastuivat, kun tyttö kertoi niistä terveydenhuollossa.raiskasi julkisessa wc-tilassa anaalisesti kumppaninsa, jonka kanssa hän oli seurustellut 1,5–2 vuotta. Puhetta oli ollut naimisiin menosta.Uhri oli muslimi, joka koki neitsyyden ennen avioliittoa tärkeäksi. Hänen mukaansa anaaliseksi oli kokonaan kiellettyä islamissa.mies ja 15-vuotias tyttö harjoittivat seksiä kolmen kuukauden seurustelun jälkeen. Yhdyntä ei onnistunut, mutta suuseksiä ja intiimialueiden koskettelua oli. Molemmat olivat seksuaalisesti kokemattomia ja seksi tapahtui yhteisestä aloitteesta. Tyttö oli kuitenkin alle suojaikärajan 16, joten hän ei voinut pätevästi antaa suostumustaan seksiin. Siksi kyse oli hyväksikäytöstä.mies tapaili 15-vuotiasta poikaa. Tapaamisia oli 15–20 kertaa. Seksi piti sisällään anaali- ja oraaliyhdyntöjä sekä käsin tyydyttämistä. Yleensä he tapasivat asunnossa, kerran seksiä harjoitettiin puistossa.