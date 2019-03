Valheellinen kirje vaimolle, loukkaavia ilmoituksia, kymmeniä törkyviestejä – näin 42-vuotias mies piinasi kahta poliisia

Kotimaa

Valheellinen kirje vaimolle, loukkaavia ilmoituksia, kymmeniä törkyviestejä – näin 42-vuotias mies piinasi kah

Oikeus: Ei kysymys asiallisesta kriitikistä

Naispoliisi: Yli 20 viestiä noin 10 kuukauden aikana

Lähetti kirjeen miespoliisin vaimolle

Helsingin käräjäoikeus antoi perjantaina tuomion tapauksessa, jossa 42-vuotiasta miestä syytettiin rikoksista kahta poliisia kohtaan.Käräjäoikeus tuomitsi miehen kahdesta törkeästä kunnianloukkauksesta ja kahdesta vainoamisesta viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Uhrit olivat poliisimies ja poliisinainen.Mies määrättiin lisäksi maksamaan naispoliisille 2000 euroa ja miespoliisille 1600 euroa korvauksia henkisestä kärsimyksestä, sekä korvamaan asianomistajien oikeudenkäyntikulut. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.Tapaus sai alkusysäyksensä, kun miespoliisi kuulusteli vastaajaa vuonna 2011 erääseen toiseen henkilöön liittyvän rikoskokonaisuuden esitutkinnassa. Mies olisi halunnut poliisilta asian pöytäkirjan, muttei ollut saanut sitä, koska miehen osalta juttu oli päättynyt.Miespoliisin piina käynnistyi noin neljä vuotta myöhemmin, keväällä 2015. Mies alkoi soitella poliisin virkanumeroon ja otti vanhan asian esille. Hän muun muassa väitti miespoliisia korruptoituneeksi.Jo syksyllä 2016 mies tuomittiin ensimmäisen kerran käräjäoikeudessa poliisimiehen vainoamisesta, tuolloin sakkorangaistukseen. Noin puolen vuoden kuluttua hän aloitti samankaltaisen toiminnan uudelleen.Naispoliisi puolestaan oli tutkimassa miehen aiempaa miespoliisiin kohdistunutta vainoamista. Myöhemmin mies ilmoitti naispoliisille asioista, joiden katsoi olevan rikoksia häntä kohtaan. Naispoliisi oli oikeudelle kertomansa mukaan opastanut miestä näiden asioiden suhteen. Mies ei kuitenkaan jättänyt asiaa sikseen.Tuomion mukaan naispoliisiin kohdistuneet rikokset olivat tapahtuneet marraskuun 2017 ja elokuun 2018 välisenä aikana. Miespoliisia koetelleet rikokset olivat tapahtuneet huhtikuun 2017 ja heinäkuun 2018 välillä.Oikeus katsoi, että 42-vuotias mies oli loukannut naispoliisin kunniaa valheellisilla tiedoilla ja vihjauksilla sekä halventamalla tätä. Mies oli halventanut naista niin viestitse kuin julkisesti sosiaalisessa mediassa.Eräässä toisen henkilön julkisessa someprofiilissa julkaisemassaan kirjoituksessa hän kuvaili naispoliisia mm. ”rikolliseksi ja olevan alinta saastaa yhteiskunnassamme.”Käräjäoikeus totesi, että mies oli halventanut poliisinaista viesteillä, joissa ei ole ollut kysymys asiallisesta kritiikistä poliisin virkatoimia kohtaan. Osa kritiikistä oli koskenut selvästi naisen ulkonäköä.Syyttäjän mukaan mies kutsui viesteissään ja kirjoituksissaan naispoliisia esimerkiksi ”saastaiseksi virkahuoraksi” ja ”koiravihamieliseksi virkasaastaksi.” Eräässä naiselle lähettämässään sähköpostissa mies oli muun muassa väittänyt naisen levittelevän myrkkysyöttejä koirien ulkoilualueille.Mies väitti myös lähettämässään sähköpostissa vastoin totuutta, että naisen vastuulla oli häneen itseensä kohdistuneita virkarikoksia, joita poliisilaitoksen tutkijat eivät olisi suostuneet kirjaamaan.Oikeus totesi, ettei poliisinainen ole syyllistynyt vastaajan vihjaamiin rikoksiin, eikä vastaaja ole tehnyt mitään selvitystä siitä, että poliisinaisella olisi mitään tekemistä esimerkiksi myrkkyansojen levittämisen kanssa.Syyttäjän mukaan mies oli laatinut naispoliisia loukkaavan kuvallisen ilmoituksen ja levittänyt sitä ainakin neljään julkisella paikalla olevaan valaisinpylvääseen.Mies kiisti laatineensa kyseistä kirjoitusta tai levittäneensä sitä valaisinpylväisiin. Käräjäoikeus katsoi kuitenkin, ettei jää järkevää perustetta epäillä sitä, etteikö mies olisi ollut mukana viestin laatimisessa niin keskeisesti, että häntä voidaan pitää sen laatijana. Kirjoituksessa käytettiin samoja ilmaisuja ja sanoja, kuin mitä mies oli kirjoittanut muissakin viesteissä.Ei pystytty osoittamaan, että juuri mies olisi tulostanut kirjoituksesta kopioita tai käynyt itse kiinnittämässä niitä valaisinpylväisiin, mutta käräjäoikeuden mukaan tällä ei ollut olennaista merkitystä miehen vastuun kannalta. Oikeuden mukaan on selvää, että ilmoitus on laadittu levitettäväksi ja että levittäminen on tehty miehen tahdosta.Käräjäoikeus katsoi, että mies oli aiheuttanut naiselle teoillaan suurta kärsimystä muun muassa siksi, että sosiaalisessa mediassa ja valaisinpylväisiin julkisille paikoille levitetyt kirjoitukset ovat olleet useiden henkilöiden nähtävissä. Kärsimystä lisäsi se, että naisen kunniaa loukkaavia kirjoituksia oli levitetty useasti ja useiden kuukausien ajan, useilla eri tavoilla.Oikeus totesi miehen lisäksi syyllistyneen vainoamiseen ottamalla naispoliisiin toistuvasti yhteyttä soittamalla tämän työnumeroon sekä lähettämällä tälle teksti- ja sähköpostiviestejä.Oikeuden mukaan yhteydenotot ovat olleet oikeudettomia, koska niissä on ollut valheellisia tietoja ja vihjauksia sekä halventamista.Naispoliisi kertoi, että mies oli lähettänyt hänelle yli 20 viestiä noin 10 kuukauden aikana, soittanut puhelinvastaajaan ja kirjoittanut kommentteja sosiaaliseen mediaan.Halventamisen lisäksi mies myös luetteli joissain viesteistä paikkoja ja tapahtumia, joista vaati poliisinaista pysymään poissa ”seurausten uhalla.”Naispoliisi oli kertonut kokeneensa viestien sisällön ja esittämistavan vuoksi, että häneen kohdistuu uhkaa. Uhan kokemus liittyi myös huutamiseen ja siihen, että viesteissä sanottiin miehen etsivän naispoliisin käsiinsä.Miespoliisin mukaan mies ei ollut häneen itseensä suoraan yhteydessä. Sen sijaan hän oli esimerkiksi lähettänyt toisille poliiseille viestejä, joissa oli haukkunut poliisimiestä muun muassa ”korruptoituneeksi virkasaastaksi” ja ”mielisairaaksi”.Syyttäjän mukaan mies oli lisäksi esimerkiksi julkaissut toisen henkilön julkisella Facebook-seinällä kirjoituksen, jossa väitti miespoliisin olevan ”transvestiitti”, varastaneen häneltä ja uhanneen häntä kättä pidemmällä mainiten miehen ammatin.Mies julkaisi sosiaalisessa mediassa myös muita poliisimiestä halventavia julkisia kommentteja tai kirjoituksia. Eräässä kirjoituksessa hän väitti perättömästi poliisimiehen syyllistyneen rikoksiin. Julkisella Youtube-videolla hän haukkui miespoliisia ja levitti hänestä perättömiä väitteitä.Syyttäjän mukaan mies oli lisäksi lähettänyt miespoliisin vaimolle tämän työpaikalle poliisista valheellisia ja halventavia väitteitä esittävän kirjeen, jossa kutsui miestä muun muassa ”korruptoituneeksi poliisiksi” ja ”vaaraksi tavallisille suomalaisille”. Kirjeessä hän myös kutsui miespoliisia ”akkamaiseksi” ja viittasi poliisin lapsiin. Hän mainitsi useita paikkoja, joissa uskoi miespoliisin liikkuvan ja kirjoitti jakavansa tietoa poliisin ”laittomista toimista” muun muassa koulujen lähellä ja kesäjuhlissa.Poliisimies on kertonut, että häneen kohdistuneen vainoamisen kokonaiskesto oli noin 3,5 vuotta, millä on ollut vaikutusta virkatehtävien hoitamiseen.Poliisimiehen mukaan miehen toiminta oli aiheuttanut hänessä pelkoa tai ahdistusta muun ohella siksi, että mies oli maininnut poliisin perheenjäseniä ja ollut yhteydessä tämän vaimoon, pyrkien aiheuttamaan hänelle huolta läheisistään. Eniten hän kertoi olleensa huolissaan juuri perheensä turvallisuudesta.Oikeuden mukaan mies on loukannut miespoliisin kunniaa yli vuoden ajanjaksolla. Kunnianloukkaus oli tapahtunut useilla eri kirjoituksilla sosiaalisessa mediassa sekä julkisella Youtube-videolla, jolloin esitetyt väitteet ja vihjaukset ovat olleet suuren yleisön nähtävillä.Oikeuden mukaan mies syyllistyi myös poliisimiehen vainoamiseen hänestä kirjoittamillaan halventavilla tai valheellisilla viesteillä ja kommenteilla, joita mies oli lähettänyt muille poliiseille ja poliisimiehen vaimolle sekä julkaissut sosiaalisessa mediassa.Oikeus totesi, että sekä naispoliisin että miespoliisin tapauksessa miehen viesteissä oli ollut asianomistajien halventamista sekä valheellisia tietoja tai vihjauksia heistä. Käräjäoikeus totesi tuomiossaan myös, ettei mies ole osoittanut selvitystä virheellisten tai vihjaavien väitteidensä tueksi.42-vuotias mies kiisti kaikki syytteet vainoamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta. Mies selitti toimintaansa naispoliisia kohtaan muun muassa sillä, että asiassa osapuolena oli virkamies ja mitä korkeammassa asiamassa oli, sitä kovempaa kritiikkiä hänen mukaansa tuli sietää. Hänen mukaansa osa syyttäjän väitteistä oli tulkinnanvaraisia ja sisälsi asiavirheitä.Tuomiossa todetaan, että teot ovat kohdistuneet virkamiehiin heidän virkatehtäviensä vuoksi ja olleet pitkäkestoisia. Mies ei myöskään ole lopettanut toimintaansa aikaisemman tuomion tai asian esitutkinnan jälkeen.Oikeus katsoi, että 42-vuotiaan miehen tekojen vakavuus ja miehen tekojen ilmentämä syyllisyys edellyttivät vankeusrangaistuksen määräämistä.