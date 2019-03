Kotimaa

IS kylässä: Diesel-Suomen syrjäisessä ytimessä asuva Pasi ei usko sähköautojen tulevan tänne koskaan: ”Pitää n

Juuri nyt





Siikalatvan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ratkaisu





Eduskuntavaalien

















https://www.is.fi/aihe/is-kylassa/