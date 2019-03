Kotimaa

Eurojackpotin rivi arvottu – tässä ovat oikeat numerot

Pienemmät voitot

Perjantai-Jokerissa 40 000 euroa Ouluun ja 20 000 euroa Lappeenrantaan

Perjantaina arvotun Eurojackpotin oikea rivi kierroksella 12/2019 onjaTähtinumerot ovatja5+2 oikein tuloksia ei löytynyt yhtään. 5+1 oikein tuloksia ei ollut liioin yhtään. 5+0 oikein tuloksia oli 7 kappaletta, voitto-osuus on 80 893,90 euroa.Eurojackpotista ei löytynyt kierroksella 12/2019 täysosumia. Ensi viikolla potissa on noin 19 miljoonaa euroa.Veikkaus kertoo, että paras Suomesta löytynyt tulos oli 4+2, jolla voitti 4 494,10 euroa. Tuloksia löytyi Suomesta neljä kappaletta.4+2 oikein tuloksia oli yhteensä 42 kappaletta, voitto-osuus on 4 494,10 euroa. 4+1 oikein oli 523 kappaletta, voitto-osuus 324,80 euroa. 4+0 oikein rivejä oli 926 kappaletta ja sillä saa 142,60 euroa.Perjantai-Jokerin voittorivi on 3 7 1 7 3 5 5.Perjantai-Jokerista löytyi kaksi 6 oikein -tulosta. Toinen tuloksista osui oululaisen nettipelaajan tuplattuun riviin ja rivin viimeinen numero meni oikein. Pelaajan voittosumma tuplaantui 20 000 eurosta 40 000 euroon.Toinen 6 oikein -tulos löytyi lappeenrantalaisen nettipelaajan rivistä, ja pelaaja voitti 20 000 euroa. Kumpikin voittaja saa Veikkauksen etuasiakkaana voittonsa suoraan tililleen.