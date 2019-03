Kotimaa

Bisquitin kolumni: Retoriton kysymys

Minkä takia vanhukset lisääntyvät koko ajan mutta syntyvyys laskee kaiken aikaa? Pinja-Emil 6v Pinja-Emil on tehnyt hyvän huomion. On nimittäin totta, että kun puhutaan vanhusten lisääntymisestä (ja kun sillä tarkoitetaan heidän määränsä kasvua), silloin tilanne on juuri kuvatun kaltainen. Mistä se sitten johtuu, siihen voi olla erilaisia syitä.

kohdalla muuan selittävä tekijä lienee tapa, jolla koko ikäisyyskysymystä on lähdetty ratkomaan.Keksittiin, etteivät kansalliset resurssit enää riitä ns. vanhushoivaan. Kaivataan ulkopuolista apua, käytännössä maahanmuuttajia.Näiden muuttajien ikäännyttyä entiset voimavarat käyvät riittämättömiksi, tarvitaan lisää tulijoita. Heidän vanhentuessaan joudutaan jälleen turvautumaan uusiin maahanmuuttajiin jne. jne. jne.Syntyy siis tietynlainen vanhusten lisääntymisen positiivinen kierre. Logiikaltaan se muistuttaa perinteistä pyramidihuijausta, mutta onhan hyväuskoisille onnistuttu myymään Eiffelin tornikin.Pinja-Emil, ennen kuin vastaan siihen toiseen kysymykseesi, kipaisepa kysymään äidiltä ja isältä, onko heillä ehkä tallessa omilta lapsuusvuosiltaan semmoinen teos kuin Tytöt, pojat ja tykkääminen.Jos se löytyy, heitä se kiiruusta pois. Kirjanen on niin ikävän täynnä ikäkuluja stereotypioita että tytöille punaista ja pojille sinistä, vaikka vallitseva pääväri on nykypäivänä vähintään retliini.Sinun kannattaisi opetella myös tuo stereotypia. Sen jälkeen mielellään patriarkaatti, dominanssi ja sukupuolisuus niin sosiaalisena, juridisena, elämyksellisenä kuin identiteettisenä konstruktiona.Näitä asioita ei enää tänä päivänä pelkkä kokemusasiantuntija ymmärrä. Juttua on yhteiskunnallinen pakko lähestyä teoriapuoli edellä.Voit olla Pinja-Emil varma, ettet ole näissä pohdinnoissasi suinkaan yksin. Myös runoilija on joutunut kamppailemaan saman pulman kanssa:FALLOSKENTÄN LAIDALLANäin: falloskentän nurkkaanmuuan oletettu vaanoli seisahtunut kurkkaan,mitä peliä pelataan.Tositärkeän tiedon näistämistä nyt saisinkaan?Kun ei kentällä ensimmäistänäy nyt toksista laisinkaan.Sieltä riemukas huuto kiiri,haltioitunut, huoleton.Tuo suloinen, iloinen piiri- monisukupuoleton.Heräsin: nytpä jo voiskinnaurahtaa unilleen.Jos totta tuo ollut oiskin,hommat menneet ois munilleen.Kirjoittajan Seppo Ahdin mielestä tällaisten tekeleiden ei pitäisi tulla missään oloissa kysymykseenkään.