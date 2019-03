Kotimaa

Lasse Lehtisen kolumni: Salametsästys tuottaa kalliin kiinalaisen erektion

kansallispuisto Etelä-Afrikan koilliskulmalla on kaksi kertaa Uudenmaan läänin kokoinen. Se on Eedenin puutarha niille, jotka haluavat nähdä paljon villieläimiä vapaina luonnossa.Paratiisilla on käärmeensä: salametsästys. Alueen 10 000 sarvikuonon joukosta kaadetaan luvatta kolme yksilöä keskimäärin joka päivä, tuhat vuodessa. Miksi? Vastaus löytyy Aasiasta.Kiinalaiset uskovat, että sarvikuonon sarvessa piilee ylimaallista voimaa, joka nostaa miehen potenssia. Vietnamissa kuvitellaan jopa, että sarvijauho parantaa myös syöpiä. Puolen miljardin kiinalaisen nousu köyhyydestä keskiluokkaan on kasvattanut kysynnän aivan uusiin lukemiin.Sarvi on samaa keratiinia kuin vaikkapa ihmisen kynsi. Kynsien pureskelulla olisi siis sama vaikutus haarojenväliin kuin sarvikuonopulverilla. Mutta kun herra Wu on kuiskannut herra Holle, että pulveri tehosi ainakin hänen kohdallaan, myös herra Li haluaa sitä ostaa.Jopa koulutetut kiinalaiset nuoret, jotka eivät itse usko luonnonlääkkeen tehoon, hankkivat kokaiinin hinnoissa olevaa jauhetta tuliaisiksi miespuolisille sukulaisille ja tuovat sitä sulhasille häihin.osumat eivät aina ole tarkkoja. Toisinaan sarvi irrotetaan vielä elossa olevalta eläimeltä, sillä roistoilla on kiire pois rikospaikalta. Kun sarvi on viety, seudun naiset ryntäävät pangat aseinaan ruhojen kimppuun ja alkavat irrotella lihoja. Riistapoliisit saatetaan neuvoa väärään suuntaan, sillä ilmainen ruoka on tervetullutta.Etelä-Afrikan hallituksella on virallisten tietojen mukaan menossa ankara kampanja salametsästystä vastaan, mutta samaan aikaan valvontaa on vähennetty. Miten se on mahdollista? Vastaus on korruptio, jota esiintyy politiikan ja virkakoneiston kaikilla tasoilla. Kiinalainen raha kelpaa.Botswanassa vuonna 2014 voimaan tullut elefanttien metsästyskielto on johtanut elefanttien määrän nopeaan kasvuun. Maatalous kärsii viljelyksiä tallovista laumoista ja jotkut puulajit, joita elefantit järsivät, uhkaavat huveta olemattomiin.Vaikka Kiina on virallisesti kieltänyt norsunluun kaupan, pimeät markkinat ovat valtavat. Siksi elefanttien salametsästys jatkuu. Metsästys halutaan taas sallia, laittomasta tehdä laillista. Kiihkeimmät luonnonsuojelijat, jotka etenkin lännessä elävät omassa ylevässä todellisuudessaan, kampanjoivat toki vastaan.eläinten päät eli trofeet ovat vuosituhansia vanhoja symboleja. Vastoin luuloa Suuret Valkoiset Metsästäjät auttavat Afrikan eläinlajeja säilymään. Seuduilla, joissa trofeiden metsästys on sallittua, paikkakuntalaiset ovat alkaneet itse suojella eläimiä ja vaalia harvinaisten lajien lisääntymistä.Vastenmielisen näköinen texasilainen pohatta, joka haluaa seinälleen täytetyn urosleijonan pään, jättää näet paikkakunnalle kerralla monin verroin enemmän rahaa kuin kiinalainen sarvien tai torahampaiden sisäänostaja.Kaiken lisäksi toiminta on osapuolille laillista. Metsästäjien eteen ajetaan vanhimmat ja vaivaisimmat eläimet, jotka eivät enää lisäänny. Ne ovat usein ulkonäöltään vaikuttavimmat.”Turistit haluavat vain pään. Meille jäävät isot rahat, tuoreet lihat ja työt trofeiden valmistajille”, eräopas lausui paikallisessa lehdessä.”Emme itse enää ammu eläimiä. Saatamme kyllä ampua salametsästäjän. Vahingossa.”Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.