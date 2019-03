Kotimaa

Syyte: 60 kiloinen koira hyökkäsi 4-vuotiaan tytön kimppuun vakavin seurauksin Kangasalla

Ikäviä piirteitä saanut koirahyökkäys tapahtui Pirkanmaalla sijaitsevassa Kangasalan kaupungissa vuoden 2017 kesäkuussa. Asian oikeuskäsittely alkoi Pirkanmaan käräjäoikeudessa tänään perjantaina.Koirahyökkäyksen uhriksi joutui 4-vuotias tyttö, joka oli tapahtumien aikaan polkupyörällä liikkeellä.Koira oli hyökkäyksen aikaan 5-vuotias ja noin 60 kiloa painava bullmastiffi. Syyttäjän mukaan koira oli vaikeasti käsiteltävä ja heikosti käskyjä totteleva.mukaan koira oli karkaillut ja säikytellyt lapsia sekä muita tiellä liikkujia aiemminkin. Syyttäjän mukaan koiranulkoiluttaja ei tästä välittänyt.– (Mies) on siten aiemmista kokemuksista välittämättä suhtautunut piittaamattomasti muiden henkilöiden turvallisuuteen lähtiessään ulkoiluttamaan vaikeasti hallittavaa ja huonosti käskyjä tottelevaa noin 60-kiloista bullmastiffi-urosta, syyttäjän laatimassa haastehakemuksessa lukee.Syyttäjän mukaan koiran koko ja käytös huomioon ottaen koiralla oli liian heikkorakenteinen talutin. Lähes pahin mahdollinen kävikin toteen.ulkoilutti koiraa Korpiniityntiellä, kun koira näki noin 50 metrin päässä pyörällä liikkuneen 4-vuotiaan tytön. Syyttäjän mukaan koira kiskaisi taluttimen lukon rikki ja hyökkäsi tytön kimppuun vakavin seurauksin. Talutin oli hevosille tarkoitettu juoksutushihna.– Koira on hyppinyt (tyttöä) vasten, purrut ja raapinut niskan puolelta oikealle puolelle korvaan ja niskaan verta vuotavat vammat ja sitten uudelleen vielä purrut (tyttöä) lisää 3-4 kertaa ranteeseen, olkavarteen, selkään ja kylkeen.– (Tytölle) on aiheutunut koiranpuremia ja raapaleita niskaan, oikeaan korvalehteen, vasemmalle rintakehään ja selkään, molempiin olkavarsiin ja oikeaan ranteeseen, syyttäjän laatimassa haastehakemuksessa lukee.mukaan koiraa ulkoiluttanut mies oli tekojen aikaan päihtynyt. Syyttäjä vaatii miehelle rangaistusta törkeästä vammantuottamuksesta. Syyttäjä vaatii 58-vuotiaalle miehelle sakkorangaistusta.– Vammantuottamuksessa ruumiinvamma on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, syyttäjä väittää.Tyttö vaatii mieheltä tuntuvia korvauksia: 2 000 euroa kärsimyksestä, 1 200 euroa tilapäisestä psyykkisestä haitasta, 6 000 euroa pysyvästä kosmeettisesta haitasta ja 3 800 euroa kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta.Korvausvaade nousee siten pelkästään jo näiden osalta 13 000 euroon. Tyttö vaatii miestä myös korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa ja 200 euroa repeytyneistä vaatteista.– (Tyttö) on heti koiran raatelun perjantaina 30.6.2017 jälkeen menettänyt järkytyksen johdosta puhekykynsä niin, että hän oli kaksi päivää täysin puhumaton, tytön oikeuteen jättämässä kirjallisessa vastauksessa lukee.vastauksen on laatinut hänen oikeusavustajansa. Tytön puhekyky palautui parin päivän jälkeen.– (Tyttö) näki paljon vaivaa salatakseen ja pimittääkseen revenneen oikean korvanlehtensä näyttämisen kavereilleen. Edelleen (tyttö) välttelee sellaisen tilanteen syntymistä, että hänen oikeaan korvanlehteen kiinnitettäisiin huomiota, tytön oikeuteen jättämässä kirjallisessa vastauksessa lukee.Rikoksesta syytetty mies kiistää syytteen.– Kyse on ollut erittäin valitettavasta ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, kun koira on kiskaissut rikki taluttimen lukon. Kyseessä on siten tapaturma, joka ei ole seurasta (miehen) huolimattomuudesta, miehen oikeuteen jättämässä kirjallisessa vastauksessa lukee.– Tapahtumahetkellä (mies) ei ole ollut ollut päihtyneenä. Hän on myös oman kokemuksensa mukaan pystynyt aina hallitsemaan koiraa, eikä hänellä ole ollut aihetta olettaa, että koira pääsisi häneltä irti ja hyökkäisi vastaantulijan kimppuun, kirjallisessa vastauksessa lukee.Siitä ei ole vielä tietoa, koska Pirkanmaan käräjäoikeus antaa asiassa tuomion.