Musta katumaasturi herätti pyöräilijässä alkukantaisen raivon – videolle tallentui rankkaa kiroilua, erilaista uhkailua ja lopuksi antaumuksellista sylkemistä

Musta katumaasturi herätti pyöräilijässä alkukantaisen raivon – videolle tallentui rankkaa kiroilua, erilaista

Se oli videon perusteella erittäin klassinen liikenneraivokohtaus, jonka polkupyöräilijämies sai torstaina aamulla kello 8.35 Espoon Otaniemessä.Ensin auton takaa-ajo, rinnalle nousu reilusti yli 30 kilometriä tunnissa polkien, ohitus ja kiilaaminen eteen.Sitten lyönti auton ikkunaan ja auton oven tempaisu auki.Videolle tallentui rankkaa kiroilua, erilaista uhkailua ja lopuksi antaumuksellista sylkemistä.Pyöräilijä uhkaa vetää päin näköä ja turpaan, nenää poskelle ja tulevaisuudessa naarmuttaa autoa, jonka rekisterin on ottanut ylös.Liikenneraivokohtaus tallentui ison mustan kaupunkimaasturin etu- ja takakameraan.– Hän puristi minua kurkusta, autoilija kertoo.– Huomasin jälkeen päin, että paidan kauluksen irtovahvike oli lentänyt penkille.Autoilija sanoo tottuneensa siihen, että iso musta kaupunkimaasturi herättää kielteisiä tunteita tietyssä osassa pyöräilijöitä.– Minulta on selkä leikattu. Autoni pitää siksi olla korkea.Kun autoilija vaati pyöräilijää päästämään irti ja kieltäytyi tulemasta ulos tappelemaan, pyöräilijä solvasi häntä ”neidiksi”.kirosanat ja uhkaukset unohdetaan, videolle tallentui dialogi, jossa pyöräilijä syyllistää autoilijan ”melkein pyöräilijän päälle ajamisesta”, ja autoilija kertoo pyöräilijälle tällä olleen väistämisvelvollisuus.Paikka on Maarintie, jolle autoilija on tullut Tekniikantien suunnalta. Hän hiljentää vauhtia ja lähes pysähtyy päästääkseen kaksi oikealta tulevaa jalankulkijaa ylittämään tien.Pyöräilijä sujahtaa tilanteeseen vasemmalta, kehäykkösen suunnalta tulevaa pyörätietä pitkin, kolmiomerkin takaa (toisen auton eteen), ja kurvaa auton perään, vaikka oli ilmeisesti ollut aikeissa jatkaa pyörätietä eteenpäin.Kuviteltavissa on, että pyöräilijä kuvitteli autoilijan antavan hänen mennä siinä missä jalankulkijoidenkin.Tämä on kuitenkin vain spekulaatiota.– Siinä on pitkä suora pyörätie ja heillä vähän alamäkeä. Sieltä tullaan usein aika kovaa kolmion takaa, autoilija sanoo.Takaa-ajo etenee Maarinrannantiellä, ja loppunäytös tapahtuu suomalaisen äly- ja tietoyhteiskunnan ytimessä, Innopoli 3:n edessä, Vaisalantien alkupäässä.Pysähtyneen auton perään kerääntyy muita autoja, joista yhden kuljettaja nousee ulos katsomaan.Autoilija on tehnyt sähköisen rikosilmoituksen, mutta ei usko sen johtavan mihinkään.– Kun ei näissä polkupyörissä ole rekisterikilpiä.– Kaduilla on liikennesäännöt, ja kaikilla meillä on helpompaa, jos niitä noudatetaan, autoilija sanoo.Vastaaminen pyöräilijän tappeluhaasteeseen ei käynyt hänellä mielessäkään.– Se on aika alkukantainen tapa ratkaista asioita.