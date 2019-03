Kotimaa

Perjantai on aurinkoinen – lauantaina sadealue kulkee Suomen yli itään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantaina aurinko pääsee paistamaan korkeapaineen tuomalta selkeältä taivaalta. Päivä kääntyy poutaiseksi koko maassa aamun lumisateiden väistyttyä idästä Venäjän puolelle.Lukuun ottamatta Pohjois-Lappia, jossa päivälämpötila on -4 – 1 astetta, koko maassa ollaan plussalla vaihdellen Etelä-Lapin parista asteesta maan lounaisosan noin 5 asteeseen.Aamulla ja päivällä luoteenpuoleinen tuuli on kuitenkin puuskaista ja monin paikoin varsin voimakasta, mikä saa lämpötilan tuntumaan kylmemmältä kuin mittarin näyttämä lukema.Iltapäivällä tuuli pääsee heikkenemään, mutta yön mittaan tuuli kääntyy lounaaseen ja voimistuu jälleen. Illalla myös pilvisyys runsastuu lännestä päin, kun matalapaine saapuu lumisateineen maan pohjoisosaan.Lauantaina lännestä vähitellen koko maahan levittäytynyt sadealue kulkee Suomen yli itään. Lapissa sade tulee lumena, lännessä vetenä. Kainuun alueella sekä idässä sade on aluksi lunta, mutta sateen jälkipuolella tulee myös räntää ja paikoin vettäkin.Aamulla pilvipeite voi kaakossa rakoilla, mutta laajalti lauantaipäivällä sää pilvistyy, kunnes iltapäivällä lännestä taivas alkaa taas seljetä. Illalla pilvet ja sateet väistyvät itään, mutta uudet sateet lähestyvät lännestä päin.Päivälämpötila on idässä ja pohjoisessa 1 – 4 astetta, lännessä 4 – 7 Lounaistuuli on moninpaikoin kohtalaista tai navakkaa.Sunnuntaina Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sataa lunta, paikoin vettäkin. Etelässä pilvisyys vaihtelee. Etenkin aamulla ja illalla, on selkeämpää, mutta välissä taivaalle voi paikoin ilmestyä runsaampaakin pilvisyyttä.Maan keskivaiheilla sää on sekoitus Lapissa ja etelässä vallitsevaa säätä - ajoittain sataa lunta tai räntää ja on pilvistä, mutta hetkittäin taivas pääsee selkenemäänkin. Lämpötilat ovat lauantain kaltaiset. Myös sunnuntai on tuulinen.