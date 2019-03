Kotimaa

Laavalamppu hämäsi tarkkaavaisen kerrostalonaapurin – sitten lensivät jo navetan kattopellit

Aamuyöstä valveilla ollut tarkkaavainen kerrostalonaapuri havaitsi liekkien loimotusta Kuopion Kypäräkadulla perjantaina.Hän ilmoitti havainnosta hätäkeskukseen kello 4.48.Valo näkyi ikkunasta, joka oli viistosti vastapäätä sijaitsevan kerrostalon alakerrassa.Kyseessä on liiketila, jossa on toiminut aiemmin ravintola.– Siellä paloi laavalamppu, joka oli aiheuttanut loimotusta, kerrotaan Pohjois-Savon pelastuslaitokselta.Kajon syy selvisi rikkomatta ovea palokirveellä, ja kadulta näköaistinvaraisesti tilannetta arvioimalla.Laavalamppu on somistusvalaistukseen tarkoitettu lamppu, joka koostuu lampusta ja säiliöstä, joka on tavallisesti tehty lasista ja sisältää nestettä sekä vahaa.Lampun tuottama lämpö kuumentaa säiliön pohjalla olevaa vahaa, kunnes sen tiheys alittaa nesteen tiheyden, jolloin se nousee ylös.Pelastuslaitoksen yksiköt palasivat tukikohtaansa.Yö jatkui Pohjois-Savossa rauhallisena, kunnes kello 6.20 Iisalmessa Pesolanniemessä lähtivät lentoon navetan kattopellit.Ilmatieteen laitos varoitti jo eilen voimakkaasta tuulesta Kaakkois-Suomesta Perämeren pohjukkaan kaareutuvalla useiden maakuntien alueella sijoittuvalla.