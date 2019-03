Kotimaa

Ruotsin ilmavoimien harjoitus alkaa pohjoisessa – osin Suomen alueella

Ruotsin ilmavoimien pääharjoitus (FVÖ 19) alkaa tänään pohjoisessa, osin Suomen alueella. Yksi harjoituksen tukikohdista on Rovaniemellä, josta lentävät sekä Suomen Hornet- että Ruotsin Gripen-hävittäjät.Suomesta FVÖ-harjoituksessa on mukana 8–12 Hornetia sekä kolme Maavoimien NH90-kuljetushelikopteria.Harjoituksen lentotoiminta alkaa tänään kello 13 ja päättyy ensi keskiviikkona. Ympärivuorokautisesta harjoittelusta koituva melu voi Ilmavoimien mukaan aiheuttaa häiriötä. Harjoituksessa tehdään myös matala- ja yliäänilentoja.Pohjois-Ruotsin Norlannissa on ollut jo vajaan viikon käynnissä myös maavoimien suuri Northern Wind 19 -harjoitus. Kaikkiaan 10 000 sotilaan harjoitukseen osallistuu Suomesta yli 1 500 sotilasta ja satoja ajoneuvoja, muun muassa noin sata panssarivaunua.Ruotsalaisten ja suomalaisten lisäksi harjoituksessa on mukana norjalaisia, brittejä ja amerikkalaisia. Norjan panos on poikkeuksellisen suuri, noin 4 600 sotilasta.Suomalainen pataljoona osallistuu harjoitukseen osana ruotsalaista prikaatia.