Kotimaa

Tampereella suuri autokorjaamo ilmiliekeissä – paikalla parikymmentä pelastusyksikköä

Tampereella suuri autokorjaamo ilmiliekeissä – paikalla parikymmentä pelastusyksikköä 21.3. 23:37

Rakennuspalo Rakennusta sammutettiin myöhään illalla ulkoa päin.

Tampereella Ruskon teollisuusalueella on ilmiliekeissä noin 750 neliön autokorjaamo, kerrotaan pelastuslaitokselta. Paikalla on tulta taltuttamassa parikymmentä pelastusyksikköä.



Palo on niin voimakas, etteivät palomiehet ole päässeet rakennuksen sisälle. Rakennusta sammutetaan ulkoa päin ja yritetään estää tulen leviäminen lähellä oleviin rakennuksiin, pelastuslaitokselta kerrottiin iltayhdentoista aikaan.