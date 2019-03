Kotimaa

IS-selvitys: Yli puolet Helsingin ja Oulun seksuaalirikoksista tuomituista ulkomaalaistaustaisia

IS:n





Tänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisten rikokset painottuvat nuoriin lapsiin, ulkomaalaisten katuraiskauksiin.

IS:n





Kantasuomalaiset

Kriminologian

IS:n