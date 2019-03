Mehiläisen hoivakodissa Vaasassa havaittu ”erittäin vakava tilanne” – jokaiselle asukkaalle tehdään lääkärintarkastus mahdollisimman pian

Kotimaa

Mehiläisen hoivakodissa Vaasassa havaittu ”erittäin vakava tilanne” – jokaiselle asukkaalle tehdään lääkärinta

Vaasassa sijaitseva Mehiläisen hoivakoti on asetettu aluehallintoviraston (avi) valvonnan alle.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asiakkaat jatkavat asumistaan hoivakodissa