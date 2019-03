Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Ne paremmat vaalikonekysymykset

kriminalisoidaan sillä ehdolla, että vastineeksi kaikki ovat sosiaalisessa mediassa hiljaa seuraavat viisi vuotta, sopiiko?Sähkönsiirtomaksujen vai pakolaismäärän tiputtaminen kymmeneen prosenttiin nykyisestä?Lomamatkat lämpimiin, pittoreskeihin paikkoihin vai Flow Festival? Kumpi kielletään?Naapurille parempi elämä, jos se tarkoittaa omasta ajatuksesta luopumista?Vain toisen saa valita: Vanhuksille vai lapsille ihmisarvoinen elämä?Kansanedustajaehdokkaat, vastatkaa!, mikä teitä vaivaa? Miksi te olette tuollaisia? Onko mitään, mistä te ette halua luopua?Te olette muokanneet itsestänne samanaikaisesti sekä oman kohderyhmänne ankeita ideaaleja että ihmisiä, jotka haluavat lillua omalla mukavuusalueellaan. Ihminen on ristiriitaisilla haluilla täytetty möykky, mutta te olette haalea moniste, jossa lukee kolmisanaisia välitelauseita.Elämä on sarja luopumisia ja kompromisseja, mutta priorisointeja pohtiessanne te huolehditte oman mukavuustasonne pysymisestä mahdollisimman korkeana: kasvissyöjät ovat valmiit tinkimään toisten lihansyönnistä ja autoilijat pyöräteiden talvikunnossapidosta.Mukavuudenhalunne te koristelette puhdasoppisuudella, koska te opettelitte kaikki sen listan, miten tulee ajatella, jotta noudattaisitte puolueenne ahdasta ihmiskuvaa. Jos te haluatte vähentää lihatuotantoa, te haluatte myös kaupunkibulevardeja. Jos te haluatte vähemmän pakolaisia, te olette sitä mieltä, että kolmas sukupuoli on homojen hommia.Te olette kuin Emma Karin ja Teuvo Hakkaraisen tähdittämä TV2:n komediasarja, joka lopetettiin ensimmäisen jakson jälkeen, koska se ihmiskäsityksellään masensi koko maan.Koti, uskonto vai isänmaa – vain yhden saa valita, mikä se on?aloja ja kiinnostavia ihmisiä täynnä oleva kohtuuhintainen, energinen Helsinki, mutta vain jos tapetaan kaikki maalaiset, käykö?Politiikka on jatkumo valintoja, joita ei halua tehdä, se on kompromissien ja kauppojen sotku. Teidän vaalikonevastauksistanne ei sitä näy, koska ikkunan sijasta te katsoitte taas peiliin, josta otitte valokuvan. Siksi teillä kaikilla on se helpoin vastaus kaikkeen, vaikka kysymykset ovat sellaisia, että jos niihin olisi oikeat vastaukset, ne antoi juuri se RKP:n ehdokas, joka viinilasinsa takaa klikkaili ”En osaa sanoa”.Te annatte nuorille väärän aikuisen mallin. Ei se malli ole isäntä keittiön pöydän alla horisemassa ylpeänä ”matut pilas mun kännin” tai hippi viltillä käsittelemässä itseään, vaan uudesta autostaan onnellinen vihreä tai perussuomalainen, joka juuri twiittasi maailmaan pätkän Eeva-Liisa Mannerin runoa.Voidaanko kannabiksen käyttö sallia, jos Suvivirren pakollisuudesta tehdään laki?Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.