Ilmavoimien esikunta antoi selvityksen Lemmenjoen sotaharjoituksista – selityksen saavat niin alkoholitarjoilu, diskopallot kuin deluxe-kuvakirjat

Ilmavoimien esikunta antoi selvityksen Lemmenjoen sotaharjoituksista – selityksen saavat niin alkoholitarjoilu

Ilmavoimien esikunta on antanut selvityksen kolmesta Lemmenjoella syksyllä 2017 järjestetystä vapaaehtoisesta harjoituksesta. Selvitys on tehty sitä pyytäneelle Puolustusvoimien Pääesikunnan oikeudelliselle osastolle. STT sai selvityspyynnön ja siihen laaditut vastaukset haltuunsa asiakirjapyynnön perusteella.Kyse on esimerkiksi Karjalan lennoston vapaaehtoisesta harjoituksesta, joka toi syytteet sotilasrikoksista kahdelle korkea-arvoiselle upseerille. Tarkasteltavana ovat myös Ilmasotakoulun yhteistoimintaharjoitus sekä Ilmavoimien valmiusrakentamisen harjoitus.Selvityspyynnössä kysytään muun muassa, onko harjoituksissa huomioitu puolustusvoimien ohjeistukset esimerkiksi hankintojen ja tarjoilujen osalta. Kysymys liittyy siihen, että Ilmasotakoulun harjoitukseen hankittiin 800 eurolla ja Ilmavoimien harjoitukseen 620 eurolla alkoholia Puolustusvoimien varoilla. Karjalan lennoston alkoholitarjoilut jäivät noin 70 euroon.Esimerkiksi Ilmasotakoulun selvityksen mukaan alkoholista aiheutuneet kulut jäivät alle 30 prosenttiin harjoituksen kokonaiskuluista, eli sallitusta maksimimäärästä. Kaikkien harjoitusten osalta kerrotaan noudatetun kohtuutta ja lakia sekä Puolustusvoimien ohjeistusta.Ilmasotakoulun harjoitukseen hankittiin myös muun muassa 120 eurolla diskopallo, valoketjuja ja kohdelamppu.– Hankitun materiaalin jatkokäyttö on suunniteltu Ilmavoimien Soittokunnan käyttöön esimerkiksi lastenkonserteissa ja alokkaiden tulojuhlissa sekä muissa Ilmavoimien soittokunnan Big band -tilaisuuksissa, selvityksessä todetaan.Karjalan lennoston vapaaehtoiseen harjoitukseen hankittiin t-paitoja ja deluxe-kuvakirjoja kuvapalveluita tarjoavalta Ifolorilta. T-paitojen kerrottiin esimerkiksi tukeneen ryhmäytymistä.Deluxe-kuvakirjojen hankkimista perustellaan niiden edullisuudella.– Hienolla kauppanimellä on oletettavasti haluttu luoda kauppatavaralle lisäarvoa kuluttajan silmissä, mikä näyttää kohusta päätellen onnistuneen.Palkinto- ja lahjaesineiden kerrotaan kannustaneen mukana olleita ja luoneen tilaisuudelle hyvää ilmapiiriä.Selvityspyynnössä kysytään myös, mitä etua harjoituksen toteuttaminen Ilmavoimien Lapinmaja -säätiön kiinteistöllä puolustusvoimien harjoitusalueen sijasta on tuonut. Selvityksessä kerrotaan muun muassa, että Ilmasotakoulun johtajan käymien keskustelujen perusteella vaikuttaa siltä, ettei sidosryhmäedustajia osallistuisi harjoitukseen yhtä paljon, jos se toteutettaisiin "ei niin eksoottisessa ja henkisiä voimavaroja voimaannuttavassa paikassa" kuin Lemmenjoki.Karjalan lennoston osalta kerrotaan muun muassa, että Lemmenjoella on mahdollista käsitellä turvaluokiteltua materiaalia ja tarjota maanpuolustustahtoa kohottava ympäristö.