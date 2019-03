IS kylässä: Pihtiputaalainen Carolina, 16, yllättyi lukion satojen eurojen kustannuksista – lähetti päättäjille tiukat terveiset

Kotimaa

IS kylässä: Pihtiputaalainen Carolina, 16, yllättyi lukion satojen eurojen kustannuksista – lähetti päättäjill





Otsikon alla olevalla videolla Pihtiputaan nuoret esittelevät kotikuntaansa. Video on tallenne suorasta lähetyksestä.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy