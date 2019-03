Outi Piirto asuu yhä kodissa, jossa Saima Harmaja kirjoitti rakastetut runonsa: ”Hän sai katsella minua lasi-ikkunan läpi”

Kotimaa

Outi Piirto asuu yhä kodissa, jossa Saima Harmaja kirjoitti rakastetut runonsa: ”Hän sai katsella minua lasi-i

Helsingin





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

23-vuotias





Saiman





Maaliskuu 2019.













Sisaren





Kun Saima Harmaja





Suuressa