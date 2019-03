Kotimaa

Kysyimme Pihtiputaan mummolta, 88, miksi Suomi on maailman onnellisin maa – vastaus yllätti

Suomi on YK:n onnellisuusraportin mukaan maailman onnellisin maa, jo toista kertaa peräkkäin.YK:n raportti on saatu haastattelemalla yksittäisiä ihmisiä ja heidän kokemustaan onnellisuudesta.IS kävi tänään kylässä https://www.is.fi/aihe/is-kylassa/ Pihtiputaalla ja kysyi syytä suomalaisten onnellisuuteen aidolta Pihtiputaan mummolta. Bertta-Elida Stranius https://www.is.fi/haku/?query=bertta-elida+stranius , 88, mummo Pihtiputaalta, tavoitettiin kyliltä.

Miksi Suomi on niin onnellinen paikka asua ja olla?





– Sitä minä en tiedä, onko tämä kaikille onnellinen paikka, mutta minä tunnen pärjääväni ihan mukavasti tässä maassa. Täällä Pihtiputaalla on rauhallista. Ei täällä tapahdu suuria tapahtumia, mitä nyt poliisit tapetaan, Pihtiputaan mummo sanoo yllättäen.Stranius viittaa Pihtiputaan poliisisurmiin 1969 https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006011586.html , jossa surmansa sai neljä poliisia. Vuonna 1971 sai ensi-iltansa Mikko Niskasen https://www.is.fi/haku/?query=mikko+niskasen ohjaama elokuva Kahdeksan surmanluotia, joka pohjautuu Pihtiputaan tapaukseen.Rikoksesta on kulunut tänä vuonna 50 vuotta.– Ei sen jälkeen ole ollut sellaisia suuria tapahtumia. Minä en pelkää mitään täällä. Minulla on ovet ja ikkunat auki. En odota minkäänlaista pahaa tapahtuvan. Mutta olen oikeastaan luonteeltanikin sellainen, ettei minulle voi tapahtua mitään pahaa.Pihtiputaan ympäristö on Straniuksen mukaan siisti ja rauhallinen.– Luonto on kaunista, se on kerta kaikkiaan täällä kaunista. Vedet on lähellä ja päästään uimaan. On uimarantaa ja satamia, mistä veneet lähtee.

Mikä Suomessa on ihan kaikkein parasta?





– Täällä on kuitenkin siitä hyvä asua, ettei täällä ole sitä onnetonta pahoinpitelyä yhtenään.Stranius kokee voivansa liikkua rauhassa ilman väkivallan pelkoa.– Niitä pahoja ihmisiä ei oo ainakaan omast takkaa.